「B.DUNK KIDS PROJECT 2026」開催決定…スラダン奨学金とBリーグが小学生向けクリニック実施

Bリーグは6月26日、スラムダンク奨学金、集英社とともに、全国の小学生を対象としたバスケットボールクリニック「B.DUNK KIDS PROJECT 2026」を開催すると発表した。

同プロジェクトは、バスケットボールに取り組む子どもたちや、競技に初めて触れる子どもたちの可能性を広げることを目的に実施されているもの。4回目の開催となる今年も、スラムダンク奨学金で海外経験を積んだ奨学生OBや、現役Bリーグ選手らが参加し、クリニックやトークショー、質問会を通じて、子どもたちにバスケットボールの楽しさを伝える。

今年は特別クリニックとして、8月9日にSAGAアリーナで開催。バスケットボール男子日本代表の国際強化試合が行われる会場で実施され、参加者には同試合の観戦チケットも付く予定だ。過去3回は東京・有明アリーナで開催されてきたが、今年は東京を離れ、佐賀県で行われる。

また、全国クリニックにはBプレミアから宇都宮ブレックス、アルバルク東京、滋賀レイクス、大阪エヴェッサ、広島ドラゴンフライズ、Bワンから横浜エクセレンス、金沢サムライズ、ファイティングイーグルス名古屋、香川ファイブアローズ、鹿児島レブナイズが参加予定。対象は全国の小学1年生から6年生で、参加料は無料となっている。

Bリーグの島田慎二チェアマンは「私たちはこの未来の選手を育成する『B.DUNK KIDS PROJECT』をさらに充実させ、より多くの子どもたちにバスケットボールの素晴らしさを届けるプラットフォームにしたいと考えています」とコメント。「一人でも多くの子どもたちがバスケットボールの魅力に気付き、自らの大きな夢へ向かって羽ばたくきっかけにしてくれることを強く願っています」と期待を寄せた。

また、スラムダンク奨学金を集英社と共同運営する漫画家の井上雄彦氏は「Bリーグの選手たちと一緒にバスケを楽しむことができるチャンスです。プロの選手たちに聞きたいことをどんどん聞いてみましょう」とメッセージ。「参加者の皆さんがB.DUNK KIDS PROJECTを通してバスケをさらに楽しんでもらえたらうれしいです」と呼びかけている。

◆■「B.DUNK KIDS PROJECT 2026」開催概要

主催：Bリーグ



共催：集英社／スラムダンク奨学金



協賛：株式会社りそなホールディングス、インフロニア・ホールディングス株式会社、独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）、大塚製薬株式会社



対象：全国の小学1年生～6年生



参加料：無料

＜特別クリニック＞



開催日：8月9日（日）



会場：SAGAアリーナ



内容：スラムダンク奨学金OBによるクリニック、日本代表国際強化試合観戦チケット付き

＜全国クリニック参加予定クラブ＞



Bプレミア：宇都宮ブレックス、アルバルク東京、滋賀レイクス、大阪エヴェッサ、広島ドラゴンフライズ



Bワン：横浜エクセレンス、金沢サムライズ、ファイティングイーグルス名古屋、香川ファイブアローズ、鹿児島レブナイズ