■台風7号(メーカラー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月26日15時45分発表 気象庁

26日15時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 奄美市の西南西約160km

中心位置 北緯27度55分 (27.9度)

東経128度00分 (128.0度)

進行方向、速さ 北東 15 km/h (9 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 全域 330 km (180 NM)

26日16時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 奄美市の西南西約140km

中心位置 北緯28度00分 (28.0度)

東経128度05分 (128.1度)

進行方向、速さ 北東 15 km/h (9 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 全域 330 km (180 NM)

27日3時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 屋久島の南東約70km

予報円の中心 北緯29度55分 (29.9度)

東経131度05分 (131.1度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (17 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

27日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 潮岬の南東約60km

予報円の中心 北緯33度05分 (33.1度)

東経136度20分 (136.3度)

進行方向、速さ 北東 50 km/h (27 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

28日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯38度25分 (38.4度)

東経154度25分 (154.4度)

進行方向、速さ 東北東 70 km/h (39 kt)

中心気圧 996 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

■日本列島への影響はどうなる？

台風第７号は、南西諸島にかなり接近しており、２７日には西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。また、２７日は台風第８号が東日本太平洋側にかなり接近するでしょう。西日本や東日本太平洋側では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東日本太平洋側を中心に、暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。

［気象概況］

前線が、東シナ海から西日本や東日本太平洋沿岸を通って、日本の東にのびており、活動が活発となっています。

台風第７号は、２６日１０時には久米島の北にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。



台風第７号は、南西諸島にかなり接近しています。台風第７号は、今後次第に進路を東よりに変えながら速度を上げ、２７日には西日本太平洋側や東日本太平洋側に接近するでしょう。また、台風第８号が日本の南を北上しています。台風第８号は、２７日には東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。その後、２つの台風は、日本の東で温帯低気圧に変わるでしょう。

台風第７号と台風第８号が持ち込む暖かく湿った空気の影響や、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、引き続き２７日にかけて、前線の活動は活発で、南西諸島と西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

南西諸島、西日本、東日本太平洋側を中心に激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

２６日１２時から２７日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 １５０ミリ

東海地方 ３００ミリ

近畿地方 ２００ミリ

四国地方 ２００ミリ

九州北部地方 １２０ミリ

九州南部 １２０ミリ

奄美地方 １２０ミリ

沖縄地方 ８０ミリ

その後、２７日１２時から２８日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １５０ミリ

東海地方 １５０ミリ

近畿地方 １００ミリ



［風の予想］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、非常に強い風が吹くでしょう。

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル（３５メートル）

奄美地方 ２３メートル（３５メートル）

沖縄地方 ２３メートル（３５メートル）

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル（３５メートル）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

四国地方 ２３メートル（３５メートル）



［波の予想］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

２６日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

奄美地方 ６メートル うねりを伴う

沖縄地方 ６メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

奄美地方 ５メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

西日本では２６日は、東日本太平洋側では２７日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東日本太平洋側を中心に２７日は、暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。南西諸島でも２６日はうねりを伴う高波に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■台風8号(ヒーゴス)

2026年6月26日13時10分発表 気象庁

26日12時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 日本の南

中心位置 北緯25度20分 (25.3度)

東経133度35分 (133.6度)

進行方向、速さ 北 30 km/h (15 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 北東側 220 km (120 NM)

南西側 110 km (60 NM)

27日0時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 潮岬の南約160km

予報円の中心 北緯32度05分 (32.1度)

東経136度10分 (136.2度)

進行方向、速さ 北北東 65 km/h (36 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

27日12時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 関東の東

予報円の中心 北緯36度50分 (36.8度)

東経143度40分 (143.7度)

進行方向、速さ 北東 70 km/h (39 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

28日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯41度05分 (41.1度)

東経157度50分 (157.8度)

進行方向、速さ 東北東 70 km/h (38 kt)

中心気圧 994 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)



■そもそも台風とは？

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋（赤道より北で東経180度より西の領域）または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速（10分間平均）がおよそ17 m/s（34ノット、風力8）以上のものを「台風」と呼びます。

台風は、通常東風が吹いている低緯度では西に移動し、太平洋高気圧のまわりを北上して中・高緯度に達すると、上空の強い西風（偏西風）により速い速度で北東へ進むなど、上空の風や台風周辺の気圧配置の影響を受けて動きます。また、台風は地球の自転の影響で北～北西へ向かう性質を持っています。

台風は暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲粒になるときに放出される熱をエネルギーとして発達します。しかし、移動する際に海面や地上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており、仮にエネルギーの供給がなくなれば2～3日で消滅してしまいます。また、日本付近に接近すると上空に寒気が流れ込むようになり、次第に台風本来の性質を失って「温帯低気圧」に変わります。あるいは、熱エネルギーの供給が少なくなり衰えて「熱帯低気圧」に変わることもあります。上陸した台風が急速に衰えるのは水蒸気の供給が絶たれ、さらに陸地の摩擦によりエネルギーが失われるからです。

※気象庁より

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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