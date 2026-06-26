その磨き方、あってる？ 歯医者さんが教える歯磨きの常識アップデート
【イラストで確認】歯磨きは食後どのくらいたってからすべき？
あなたが毎日行っている歯磨き。なんとなく正しいと思い込んでいる方法が、実は効果がなかったり、ときには逆効果、なんてこともあるんです。この機会に、口腔ケアに注力する歯科医の坂本紗有見（さゆみ）先生から、正しい歯磨きの「常識」を教えてもらいましょう！
教えてくれたのは
▷坂本紗有見（さゆみ）先生
■押さえておきたい、歯磨きの6つのポイント
Point1 歯磨きは1日1度の徹底集中ケアを
毎日食後3回、丁寧に歯磨きするのはたいへん。ならば、1日1度、就寝前の歯磨きを全力で。歯垢は食後8時間で発生し始めるとされ、忙しい朝や昼は多少駆け足の歯磨きでも、夜に徹底的に行なえばギリギリ間に合います。
Point2 歯磨きはやっぱり食後すぐが鉄則
「食後すぐは歯が酸で弱っているので、歯磨きは唾液の作用で口内が中性になる食後30分に」という説もありますが、坂本先生は「やはり食後すぐの歯磨き」を推奨。ゴシゴシこすり過ぎずに、早めに食べかすや歯垢を落としましょう。
Point3 歯磨き粉は1cm
歯磨き粉の使用目安は0.5〜1cm程度。商品によって、口臭や虫歯、歯周病の予防、歯垢（しこう）除去などの効果がありますが、爽快感や泡にごまかされて磨き残しに気づかず、短時間でキレイになったと思ってしまうことがあるので注意。
Point4 ペン型歯ブラシで歯の境目を2mm！
歯頸（しけい）部（歯と歯ぐきの境目）のケアも大切。虫歯も歯周病も、このラインに磨き残した歯垢が原因に。普通の歯ブラシのほかに、ペン型のタフトブラシを使い、歯頸部を歯ぐきの上をなぞるように磨きます。「毛先2mm」を意識して！
Point5 デンタルフロスと歯間ブラシは歯磨き粉をゆすぐ前に
歯磨き粉をつけて歯を磨く→うがいをせず、そのままフロス。必要なら歯間ブラシ→最後に軽くうがい、という順番が◎。フッ素など歯磨き粉の成分が歯間に届き、使い忘れも防げます。歯間ブラシは1カ所2往復程度でOK。
Point6 マウスウォッシュは用途をチェック
マウスウォッシュは「液体歯磨き」と「洗口液」の2種類があるので、ラベルの記載を要確認。前者は歯磨き前に使ってそのままブラッシング、後者は歯磨き後の仕上げなどに。虫歯予防や歯周病ケアなど、目的別に選びましょう。
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歯磨き粉はたっぷりつければつけるほどいいような気がしていましたが、それが磨き残しを生んでいたなんて！ 何事も正しい方法を確認しておくことは大切ですね。この6つのポイントを活かして、虫歯や歯周病のない、ピカピカのきれいなお口を目指しましょう！
イラスト／こんどうしず 構成・取材・文／岡田知子（BLOOM）