［本田泰人の眼］致命的な「半歩のズレ」。エランガの個人技で片づけられない。守備の原則を一瞬たりとも崩すな。それがブラジルに勝つための最低条件だ【Ｗ杯】
【Ｗ杯GS第３節】日本 １−１ スウェーデン／現地６月25日／ダラス・スタジアム
決勝トーナメント進出は決まった。
スウェーデンと１−１。１勝２分けの勝点５で２位突破。結果だけを見れば、日本は最低限の仕事を果たしたと言っていい。
ただ、スウェーデン戦を見て感じたのは、安堵ではなかった。「ブラジルを相手に、この守備で90分、いや120分戦い切れるのか」。その一点だった。
スウェーデン戦では、日本らしい組織力を見せた一方で、世界トップクラスを相手にすれば命取りになりかねない「半歩のズレ」が映し出された試合だった。決勝トーナメントでは、その一瞬の判断、一歩の距離感が勝敗を分ける。
だからこそ、このスウェーデン戦は「決勝トーナメント進出を決めた試合」であると同時に、「ブラジル戦へ向けた課題が浮き彫りになった試合」でもあったと言える。
試合を振り返ると、立ち上がりから３−４−３同士のミラーゲームとなった。
スウェーデンは前から無理に奪いに来るのではなく、ブロックをコンパクトに保ちながら中央を閉め、日本を外へ誘導する守備を徹底していた。
日本は思うように中央を使えなかったが、慌てなかった。鎌田大地と田中碧が最終ライン付近まで下りて数的優位を作り、一度、相手を引きつけてから逆サイドへ展開する。ミラーゲームでは相手を横へ動かすことが重要だ。
時間の経過とともに日本はボールを動かしながら相手の守備を揺さぶり、自分たちのリズムを取り戻していった。
均衡を破ったのは56分だった。このゴールには、日本が狙っていた崩し方が凝縮されていた。
堂安律と上田綺世のワンツーに目が行きがちだが、その前の上田のポストプレーが非常に大きい。センターバックを背負いながら半身でボールを収め、相手を背中でブロック。この一瞬でスウェーデンの最終ラインが半歩下がり、その背後ではなく、センターバックとウイングバックの間にスペースが生まれた。
そこへ前田大然が斜めに飛び込む。ディフェンダーからすると、このタイミングのランニングが一番嫌なんだ。背後ではない。横から斜めに入って来られると、受け渡しが難しくなる。
前田は速いだけではない。「いつ走るか」の判断が抜群だからこそ、相手ディフェンダーは後手に回る。最後も慌てず流し込み、ストライカーらしいフィニッシュだった。
中盤では田中の存在感が際立った。
デュエルの強さももちろんだが、それ以上に寄せる角度が良い。一直線にボールへ行くのではなく、縦パスのコースを消しながら斜めにプレッシャーをかける。だから相手は中央を使えず、外へ逃げるしかない。数字には表われにくいが、守備全体を引き締める価値のあるプレーだった。
鎌田もボランチで試合を落ち着かせた。攻撃では見事なクロスで決定機を演出し、守備でもポジションを崩さず中盤全体のバランスを保ち続けた。
一方で、守備陣はアクシデントに見舞われた。
板倉滉が39分に負傷交代。スクランブルで入った谷口彰悟は、途中出場ながら勇気を持ってラインを維持し、中盤との距離を保ち続けたことは評価したい。
瀬古歩夢もイサクとのマッチアップでは飛び込まず、半身で対応しながら縦へ誘導するなど落ち着いていた。
ただ、62分の失点だけは見逃せない。一見すると、エランガのスーパーゴールだ。もちろんシュートは素晴らしかった。でも、あれを個人技だけで片づけてはいけない。
マークの受け渡しが半歩遅れた。ボールホルダーへの寄せも半歩遅れた。そのわずかなズレが、エランガに左足へ持ち替える時間とシュートコースを与えてしまった。
世界トップレベルでは、この半歩が失点につながる。ディフェンダーはボールが出てから寄せるのでは遅い。出る前に間合いを詰め、前を向かせず、利き足を振らせない。その基本を90分、続けなければならない。
決勝トーナメント進出は決まった。
スウェーデンと１−１。１勝２分けの勝点５で２位突破。結果だけを見れば、日本は最低限の仕事を果たしたと言っていい。
ただ、スウェーデン戦を見て感じたのは、安堵ではなかった。「ブラジルを相手に、この守備で90分、いや120分戦い切れるのか」。その一点だった。
だからこそ、このスウェーデン戦は「決勝トーナメント進出を決めた試合」であると同時に、「ブラジル戦へ向けた課題が浮き彫りになった試合」でもあったと言える。
試合を振り返ると、立ち上がりから３−４−３同士のミラーゲームとなった。
スウェーデンは前から無理に奪いに来るのではなく、ブロックをコンパクトに保ちながら中央を閉め、日本を外へ誘導する守備を徹底していた。
日本は思うように中央を使えなかったが、慌てなかった。鎌田大地と田中碧が最終ライン付近まで下りて数的優位を作り、一度、相手を引きつけてから逆サイドへ展開する。ミラーゲームでは相手を横へ動かすことが重要だ。
時間の経過とともに日本はボールを動かしながら相手の守備を揺さぶり、自分たちのリズムを取り戻していった。
均衡を破ったのは56分だった。このゴールには、日本が狙っていた崩し方が凝縮されていた。
堂安律と上田綺世のワンツーに目が行きがちだが、その前の上田のポストプレーが非常に大きい。センターバックを背負いながら半身でボールを収め、相手を背中でブロック。この一瞬でスウェーデンの最終ラインが半歩下がり、その背後ではなく、センターバックとウイングバックの間にスペースが生まれた。
そこへ前田大然が斜めに飛び込む。ディフェンダーからすると、このタイミングのランニングが一番嫌なんだ。背後ではない。横から斜めに入って来られると、受け渡しが難しくなる。
前田は速いだけではない。「いつ走るか」の判断が抜群だからこそ、相手ディフェンダーは後手に回る。最後も慌てず流し込み、ストライカーらしいフィニッシュだった。
中盤では田中の存在感が際立った。
デュエルの強さももちろんだが、それ以上に寄せる角度が良い。一直線にボールへ行くのではなく、縦パスのコースを消しながら斜めにプレッシャーをかける。だから相手は中央を使えず、外へ逃げるしかない。数字には表われにくいが、守備全体を引き締める価値のあるプレーだった。
鎌田もボランチで試合を落ち着かせた。攻撃では見事なクロスで決定機を演出し、守備でもポジションを崩さず中盤全体のバランスを保ち続けた。
一方で、守備陣はアクシデントに見舞われた。
板倉滉が39分に負傷交代。スクランブルで入った谷口彰悟は、途中出場ながら勇気を持ってラインを維持し、中盤との距離を保ち続けたことは評価したい。
瀬古歩夢もイサクとのマッチアップでは飛び込まず、半身で対応しながら縦へ誘導するなど落ち着いていた。
ただ、62分の失点だけは見逃せない。一見すると、エランガのスーパーゴールだ。もちろんシュートは素晴らしかった。でも、あれを個人技だけで片づけてはいけない。
マークの受け渡しが半歩遅れた。ボールホルダーへの寄せも半歩遅れた。そのわずかなズレが、エランガに左足へ持ち替える時間とシュートコースを与えてしまった。
世界トップレベルでは、この半歩が失点につながる。ディフェンダーはボールが出てから寄せるのでは遅い。出る前に間合いを詰め、前を向かせず、利き足を振らせない。その基本を90分、続けなければならない。