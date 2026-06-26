「ほんま美人やなぁ」日本vsスウェーデン戦を現地観戦した“最強女優妻”にファンうっとり 「異次元の透明感」「この美男美女は奇跡に近い」【W杯】
現地６月25日、北中米ワールドカップ・グループＦの最終戦で日本代表はスウェーデン代表と対戦し、１−１の引き分けに終わった。０−０で前半を終えると、日本は56分に上田綺世→堂安律とつないで、最後は前田大然が先制点を奪取。だが66分にアントニー・エランガに同点ミドルを決められ、終盤は押し込まれる時間帯もあったが、ともに勝ち越し点は生まれず。これで日本は勝点を５に伸ばし、グループ２位で決勝トーナメント進出を確定させた。現地月曜日に行なわれるラウンド32では、王国ブラジルと雌雄を決する。
スウェーデン戦が行なわれたダラス・スタジアムには、日本代表戦士を応援する“美しすぎる妻”の姿もキャッチされた。この日途中出場を果たしたDF谷口彰悟の妻である女優・泉里香さんだ。第２戦のチュニジア戦もメキシコ・モンテレイの会場に足を運んでいたが、その際は谷口の出場はなし。スウェーデン戦では水分補給のハイドレーションブレイク時に大型スクリーンに数秒だけ映し出され、気づいた本人が手を振る場面もあった。
現地観戦する泉さんの様子がSNS上で伝えられると、ファンからの書き込みが殺到。「ほんま美人やなぁ」「いや、可愛すぎるって」「オーラがレベチ」「この美男美女は奇跡に近い」「スマホに谷口さんのシール貼ってあった？」「女優の真価を見た気がする」「異次元の透明感」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
現地観戦する泉さんの様子がSNS上で伝えられると、ファンからの書き込みが殺到。「ほんま美人やなぁ」「いや、可愛すぎるって」「オーラがレベチ」「この美男美女は奇跡に近い」「スマホに谷口さんのシール貼ってあった？」「女優の真価を見た気がする」「異次元の透明感」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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