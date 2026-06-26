ちゃんみな初の東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』U-NEXT独占生配信決定！ちゃんみなの軌跡が凝縮された圧巻のステージ期待

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

7月12日に東京ドームにて開催される「ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』」の模様が、動画配信サービス「U-NEXT」にて独占ライブ配信される。

■『AREA OF DIAMOND』シリーズの集大成を独占ライブ配信

ちゃんみなは、作詞作曲、トラック制作、ステージ演出などすべてセルフ・プロデュースで行い、YouTubeでの総再生回数は10億回を超えるなど、その力強いメッセージとパフォーマンスに大きな支持が集まっている。プロデューサーとしてもその才覚を発揮するなど、活動の幅を広げ続けているちゃんみな。

このたびU-NEXTでは、ちゃんみな自身初となる東京ドーム2DAYS公演のうち、千秋楽となる7月12日公演の模様を独占ライブ配信されることが決定。本公演は、一般チケット発売後1時間でSOLD OUTするなど、プレミアチケット化している。

U-NEXTでのライブ配信は2024年の全国ツアー『AREA OF DIAMOND 2』からはじまり、『AREA OF DIAMOND 3』『AREA OF DIAMOND 4』に続く4ツアー連続となる。『AREA OF DIAMOND』シリーズの集大成として、ちゃんみなの軌跡が凝縮された圧巻のステージが期待される本公演を、U-NEXTならではの高音質・高画質な映像でリアルタイムにチェックしてみよう。

また、ライブ配信当日にはXにてウォッチパーティを実施。ハッシュタグ「#ちゃんみな同時視聴」を付け、ライブの感想や楽曲への想いを投稿しながら生配信を視聴しよう。さらに、U-NEXT公式Xアカウント（@watch_UNEXT）をフォローし、ライブ配信中にハッシュタグ「#ちゃんみな同時視聴」を含んだ投稿をした人の中から抽選で10名にU-NEXT×ちゃんみなオリジナルグッズをプレゼント。プレゼントの詳細は後日発表となる。

さらに、U-NEXTでは『AREA OF DIAMOND 3』『AREA OF DIAMOND 4』のライブ映像を独占配信中。こちらも要チェックだ。

■番組情報

「ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』」

07/12（日）18:00 ～ライブ終了まで

※見逃し配信は、配信準備完了次第～7月26日23:59まで

■関連リンク

「ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』」U-NEXT視聴ページ

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014943

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/