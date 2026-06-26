永瀬廉がマダムに？『King & Princeがまちあわせ in LA』エピソード3予告映像＆先行カット公開

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King & Prince初のトラベルバラエティ番組『King & Princeがまちあわせ in LA』が、ディズニープラスにて1話ずつ独占配信中。このたび、7月1日16時より配信されるエピソード3の予告映像と先行カット2枚が解禁となった。

■個性的な帽子屋で白いマダム風の帽子を被った永瀬廉と、古着屋でショッピングを楽しむ高橋海人を収めたショットが先行解禁

台本なしでLAの人気スポットを巡る旅の中で、ふたりだからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか観られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅を映し出す『King & Princeがまちあわせ in LA』。

本番組の配信が始まるとSNSでは

「見終わったあとの多幸感がとんでもない」

「King & Princeの楽曲だらけでずっとふたりが楽しそうで神番組だった」

「今年の夏はふたりとLA旅！ 素敵な夏になりそう」

「毎週水曜日の楽しみが増えた！」

と、ファンであるティアラたちをはじめ、多くの人が楽しむ声で溢れている。

配信に先駆け、エピソード3「新しい僕と新しい君」の予告映像と先行カットが解禁。個性的な帽子屋で白いマダム風の帽子を被った永瀬廉と、古着屋でショッピングを楽しむ高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）の姿が映されている。

そんななか、あらたなミッションとして告げられたまちあわせ場所は、なんと「海人がいる場所」。高橋は自分の居場所の絵を描いて永瀬に伝えるが、送られてきた絵の場所がまったくわからない永瀬は「どこだよー、これー！」と途方に暮れる。

「十字路が来るたびに目を凝らせばいいってことね」と、独自のミッション攻略法を編み出した永瀬は、手探りで“海人探し”に挑むことに。果たして、わずかなヒントを頼りに無事に高橋がいる場所まで辿り着けるのか。

本作を手掛けるのは、約3年間レギュラー番組で共に歩んできたスタッフ陣。エピソード2では永瀬が高橋にピースの指人形をプレゼントしたが、番組スタッフは「（カメラが回っていないときも）海人さんは常に持ち歩いていました。移動中でも指人形を引っ張って遊んでいました」と、高橋は指人形をとても気に入っていたことを証言。King & Princeをよく知るスタッフ陣と共に、LAの街中で繰り広げられる台本なしのリアルな旅で予測不能だからこそ映し出されるふたりの素顔。

エピソード3ではどんな表情が見られるのか？ “まちあわせ”の先に待つドラマに期待しよう。

■配信情報

『King & Princeがまちあわせ in LA』

07/01（水）16:00～

ディズニープラスで毎週水曜日16時より1話ずつ独占配信中

出演：King & Prince（永瀬廉、高橋海人）

(C)2026 UNIVERSAL MUSIC LLC

■関連リンク

ディズニープラス 公式サイト

https://www.disneyplus.com/jp

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/