　26日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2180枚だった。うちプットの出来高が6468枚と、コールの5712枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の557枚（169円高300円）。コールの出来高トップは8万円の603枚（100円安70円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　55　　　 0　　　 1　　95000　
　 118　　　-1　　　 1　　94000　
　　84　　　-1　　　 1　　92000　
　 207　　　-2　　　 2　　90000　
　　43　　　-6　　　 2　　88000　
　　35　　　-6　　　 4　　87500　
　 126　　 -13　　　 6　　85750　
　 306　　 -20　　　 8　　85000　
　　 2　　 -17　　　11　　84500　
　　44　　 -20　　　16　　84000　
　　 7　　 -32　　　15　　83500　
　 231　　 -38　　　17　　83000　
　　29　　 -42　　　26　　82500　
　　77　　 -48　　　31　　82000　
　　13　　 -59　　　43　　81500　
　　89　　 -65　　　46　　81000　
　　28　　 -90　　　47　　80500　
　 603　　-100　　　70　　80000　
　　27　　-140　　　69　　79500　
　 179　　-143　　 100　　79000　
　　11　　-199　　 101　　78500　
　 179　　-200　　 150　　78000　
　 391　　-255　　 180　　77500　
　 241　　-308　　 217　　77000　
　　44　　-374　　 216　　76500　
　 164　　-415　　 300　　76000　
　　46　　-445　　 365　　75500　
　　 2　　-525　　 370　　75375　
　　10　　-540　　 340　　75250　
　 532　　-560　　 440　　75000　
　 329　　-575　　 525　　74500　
　　 2　　　　　　 565　　74250　
　　12　　 +70　　 520　　74125　
　 219　　-745　　 615　　74000　
　　 1　　 -20　　 600　　73875　
　　 8　　-315　　 605　　73750　
　　 3　　-165　　 775　　73625　
　　35　　-845　　 630　　73500　
　　 1　　 +70　　 745　　73125　
　 190　　-950　　 840　　73000　
　　 2　　-985　　 815　　72750　
　　43　 -1100　　 955　　72500　
　　 5　　　+5　　 900　　72250　　3090 　 +1030　　　 1　
　　20　　　　　　 950　　72125　
　 179　 -1110　　1160　　72000　　2910 　　+975　　　19　
　　30　 -1315　　1205　　71500　　2550 　　+860　　　17　
　　14　　　　　　1300　　71250　　2390 　　+800　　　 1　
　 166　 -1420　　1480　　71000　　3240 　 +1695　　　35　
　　12　 -1665　　1655　　70500　　3015 　 +1625　　　41　
　　 4　　　　　　1590　　70250　
　　10　　　　　　1750　　70125　
　 197　 -1725　　1975　　70000　　2485 　 +1270　　 186　
　　　　　　　　　　　　　69875　　2420 　 +1165　　　10　
　　 9　　-580　　1920　　69750　　2340 　 +1180　　 110　
　　51　　　　　　2060　　69625　
　　67　 -1425　　2125　　69500　　2540 　 +1455　　　69　
　　55　　　　　　2210　　69250　　2450 　　　　　　　14　
　　69　　-890　　2280　　69125　
　　28　 -1940　　2480　　69000　　2155 　 +1180　　 161　
　　23　　　　　　2535　　68875　　2135 　　　　　　　18　
　　 2　　　　　　2575　　68750　　2085 　 +1195　　　21　
　　　　　　　　　　　　　68625　　2115 　　+970　　　12　
　　　　　　　　　　　　　68500　　1835 　 +1010　　 145　
　　　　　　　　　　　　　68250　　1880 　 +1020　　　18　
　　 1　 -1515　　3430　　68000　　1675 　　+920　　 241　
　　　　　　　　　　　　　67750　　1260 　　+580　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　67625　　1655 　 +1020　　　24　
　　 1　 -2080　　3365　　67500　　1645 　　+960　　　19　
　　　　　　　　　　　　　67000　　1355 　　+795　　 138　
　　　　　　　　　　　　　66625　　1395 　　+865　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66500　　1315 　　+820　　　38　
　　　　　　　　　　　　　66000　　1100 　　+645　　 135　
　　　　　　　　　　　　　65750　　 620 　　-310　　 150　
　　　　　　　　　　　　　65500　　 985 　　+575　　　27　
　　　　　　　　　　　　　65000　　 870 　　+505　　 373　
　　　　　　　　　　　　　64500　　 855 　　+510　　　19　
　　　　　　　　　　　　　64000　　 690 　　+397　　 148　
　　　　　　　　　　　　　63750　　 690 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　63500　　 620 　　+349　　　70　
　　　　　　　　　　　　　63000　　 565 　　+325　　 304　
　　　　　　　　　　　　　62500　　 520 　　+320　　　39　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 480 　　+271　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 465 　　+279　　 207　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 435 　　+276　　　30　
　　　　　　　　　　　　　61375　　 400 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　61250　　 500 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 375 　　+225　　 137　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 360 　　+208　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　60500　　 345 　　+196　　　60　
　　 1　　　　　　9470　　60250　　 395 　　+243　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60125　　 340 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 300 　　+169　　 557　
　　　　　　　　　　　　　59875　　 214 　　 +64　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　59750　　 330 　　+215　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 280 　　+169　　　36　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 256 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 246 　　+134　　 114　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 118 　　 +13　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 234 　　+140　　　23　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 216 　　+121　　 210　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 115 　　 +30　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 193 　　+114　　　40　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 107 　　 +25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 179 　　+101　　 141　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 170 　　 +93　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 155 　　 +87　　 176　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 142 　　 +83　　　11　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 105 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 119 　　 +60　　 310　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 101 　　 +51　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　54375　　 105 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 102 　　 +57　　　73　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 100 　　 +18　　　11　
　　　　　　　　　　　　　53250　　　55 　　　+6　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　95 　　 +51　　 129　
　　　　　　　　　　　　　52750　　　76 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　86 　　 +48　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　61 　　 +25　　　49　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　76 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　70 　　 +39　　　45　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　64 　　 +35　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　54 　　 +27　　 222　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　55 　　 +30　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　32 　　　+8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　51 　　 +30　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　52 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　44 　　 +25　　　22　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　35 　　 +16　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　40 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　37 　　 +19　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　42 　　 +25　　　12　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　36 　　 +21　　　17　
　　　　　　　　　　　　　45750　　　22 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　28 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　25 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　31 　　 +18　　 101　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　23 　　　+2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　26 　　　+3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　21 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　27 　　 +16　　　13　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　20 　　　+9　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　19 　　　+9　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43250　　　18 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　23 　　 +13　　　37　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　17 　　　+8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　26 　　 +13　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42250　　　16 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　13 　　　+5　　　30　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　26 　　 +18　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　20 　　　+7　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　15 　　　+8　　　30　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　14 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　11 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　14 　　　+8　　 131　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　12 　　　+5　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　11 　　　+6　　　13　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　11 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　 9 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 6 　　　+1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　 9 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 6 　　　+3　　　19　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　 7 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 7 　　　+4　　　78　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 6 　　　+3　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 5 　　　　　　　41　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 5 　　　+3　　　79　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 4 　　　+2　　　25　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 4 　　　+2　　　35　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 3 　　　+1　　　15　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 2 　　　+1　　　16　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 3 　　　+1　　　21　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 1 　　　 0　　 194　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 2 　　　+1　　　91　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 1 　　　 0　　　30　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 1 　　　-1　　　10　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　 0　　　19　

株探ニュース