日経225オプション7月限（26日日中） 8万円コールが出来高最多603枚
26日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2180枚だった。うちプットの出来高が6468枚と、コールの5712枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の557枚（169円高300円）。コールの出来高トップは8万円の603枚（100円安70円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
55 0 1 95000
118 -1 1 94000
84 -1 1 92000
207 -2 2 90000
43 -6 2 88000
35 -6 4 87500
126 -13 6 85750
306 -20 8 85000
2 -17 11 84500
44 -20 16 84000
7 -32 15 83500
231 -38 17 83000
29 -42 26 82500
77 -48 31 82000
13 -59 43 81500
89 -65 46 81000
28 -90 47 80500
603 -100 70 80000
27 -140 69 79500
179 -143 100 79000
11 -199 101 78500
179 -200 150 78000
391 -255 180 77500
241 -308 217 77000
44 -374 216 76500
164 -415 300 76000
46 -445 365 75500
2 -525 370 75375
10 -540 340 75250
532 -560 440 75000
329 -575 525 74500
2 565 74250
12 +70 520 74125
219 -745 615 74000
1 -20 600 73875
8 -315 605 73750
3 -165 775 73625
35 -845 630 73500
1 +70 745 73125
190 -950 840 73000
2 -985 815 72750
43 -1100 955 72500
5 +5 900 72250 3090 +1030 1
20 950 72125
179 -1110 1160 72000 2910 +975 19
30 -1315 1205 71500 2550 +860 17
14 1300 71250 2390 +800 1
166 -1420 1480 71000 3240 +1695 35
12 -1665 1655 70500 3015 +1625 41
4 1590 70250
10 1750 70125
197 -1725 1975 70000 2485 +1270 186
69875 2420 +1165 10
9 -580 1920 69750 2340 +1180 110
51 2060 69625
67 -1425 2125 69500 2540 +1455 69
55 2210 69250 2450 14
69 -890 2280 69125
28 -1940 2480 69000 2155 +1180 161
23 2535 68875 2135 18
2 2575 68750 2085 +1195 21
68625 2115 +970 12
68500 1835 +1010 145
68250 1880 +1020 18
1 -1515 3430 68000 1675 +920 241
67750 1260 +580 7
67625 1655 +1020 24
1 -2080 3365 67500 1645 +960 19
67000 1355 +795 138
66625 1395 +865 1
66500 1315 +820 38
66000 1100 +645 135
65750 620 -310 150
65500 985 +575 27
65000 870 +505 373
64500 855 +510 19
64000 690 +397 148
63750 690 18
63500 620 +349 70
63000 565 +325 304
62500 520 +320 39
62250 480 +271 2
62000 465 +279 207
61500 435 +276 30
61375 400 2
61250 500 4
61000 375 +225 137
60750 360 +208 5
60500 345 +196 60
1 9470 60250 395 +243 1
60125 340 1
60000 300 +169 557
59875 214 +64 5
59750 330 +215 6
59500 280 +169 36
59250 256 3
59000 246 +134 114
58750 118 +13 1
58500 234 +140 23
58000 216 +121 210
57750 115 +30 4
57500 193 +114 40
57250 107 +25 2
57000 179 +101 141
56500 170 +93 7
56000 155 +87 176
55500 142 +83 11
55250 105 0 8
55000 119 +60 310
54500 101 +51 7
54375 105 3
54000 102 +57 73
53500 100 +18 11
53250 55 +6 7
53000 95 +51 129
52750 76 2
52500 86 +48 3
52000 61 +25 49
51500 76 4
51000 70 +39 45
50500 64 +35 9
50000 54 +27 222
49500 55 +30 2
49250 32 +8 1
49000 51 +30 8
48500 52 2
48000 44 +25 22
47750 35 +16 1
47500 40 3
47250 37 +19 1
47000 42 +25 12
46000 36 +21 17
45750 22 11
45500 28 7
45250 25 5
45000 31 +18 101
44750 23 +2 1
44500 26 +3 3
44250 21 +4 1
44000 27 +16 13
43750 20 +9 1
43500 19 +9 1
43250 18 1
43000 23 +13 37
42750 17 +8 1
42500 26 +13 1
42250 16 5
42000 13 +5 30
41750 26 +18 1
41500 20 +7 4
41000 15 +8 30
40750 14 3
40500 11 -1 2
40000 14 +8 131
39000 12 +5 6
38000 11 +6 13
37500 11 2
37250 9 2
37000 6 +1 2
36500 9 4
36000 6 +3 19
35500 7 2
35000 7 +4 78
34000 6 +3 9
33000 5 41
32000 5 +3 79
31000 4 +2 25
30000 4 +2 35
29000 3 +1 15
28000 2 +1 16
27000 3 +1 21
26000 1 0 194
25000 2 +1 91
24000 1 0 30
22000 1 -1 10
20000 1 0 19
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
55 0 1 95000
118 -1 1 94000
84 -1 1 92000
207 -2 2 90000
43 -6 2 88000
35 -6 4 87500
126 -13 6 85750
306 -20 8 85000
2 -17 11 84500
44 -20 16 84000
7 -32 15 83500
231 -38 17 83000
29 -42 26 82500
77 -48 31 82000
13 -59 43 81500
89 -65 46 81000
28 -90 47 80500
603 -100 70 80000
27 -140 69 79500
179 -143 100 79000
11 -199 101 78500
179 -200 150 78000
391 -255 180 77500
241 -308 217 77000
44 -374 216 76500
164 -415 300 76000
46 -445 365 75500
2 -525 370 75375
10 -540 340 75250
532 -560 440 75000
329 -575 525 74500
2 565 74250
12 +70 520 74125
219 -745 615 74000
1 -20 600 73875
8 -315 605 73750
3 -165 775 73625
35 -845 630 73500
1 +70 745 73125
190 -950 840 73000
2 -985 815 72750
43 -1100 955 72500
5 +5 900 72250 3090 +1030 1
20 950 72125
179 -1110 1160 72000 2910 +975 19
30 -1315 1205 71500 2550 +860 17
14 1300 71250 2390 +800 1
166 -1420 1480 71000 3240 +1695 35
12 -1665 1655 70500 3015 +1625 41
4 1590 70250
10 1750 70125
197 -1725 1975 70000 2485 +1270 186
69875 2420 +1165 10
9 -580 1920 69750 2340 +1180 110
51 2060 69625
67 -1425 2125 69500 2540 +1455 69
55 2210 69250 2450 14
69 -890 2280 69125
28 -1940 2480 69000 2155 +1180 161
23 2535 68875 2135 18
2 2575 68750 2085 +1195 21
68625 2115 +970 12
68500 1835 +1010 145
68250 1880 +1020 18
1 -1515 3430 68000 1675 +920 241
67750 1260 +580 7
67625 1655 +1020 24
1 -2080 3365 67500 1645 +960 19
67000 1355 +795 138
66625 1395 +865 1
66500 1315 +820 38
66000 1100 +645 135
65750 620 -310 150
65500 985 +575 27
65000 870 +505 373
64500 855 +510 19
64000 690 +397 148
63750 690 18
63500 620 +349 70
63000 565 +325 304
62500 520 +320 39
62250 480 +271 2
62000 465 +279 207
61500 435 +276 30
61375 400 2
61250 500 4
61000 375 +225 137
60750 360 +208 5
60500 345 +196 60
1 9470 60250 395 +243 1
60125 340 1
60000 300 +169 557
59875 214 +64 5
59750 330 +215 6
59500 280 +169 36
59250 256 3
59000 246 +134 114
58750 118 +13 1
58500 234 +140 23
58000 216 +121 210
57750 115 +30 4
57500 193 +114 40
57250 107 +25 2
57000 179 +101 141
56500 170 +93 7
56000 155 +87 176
55500 142 +83 11
55250 105 0 8
55000 119 +60 310
54500 101 +51 7
54375 105 3
54000 102 +57 73
53500 100 +18 11
53250 55 +6 7
53000 95 +51 129
52750 76 2
52500 86 +48 3
52000 61 +25 49
51500 76 4
51000 70 +39 45
50500 64 +35 9
50000 54 +27 222
49500 55 +30 2
49250 32 +8 1
49000 51 +30 8
48500 52 2
48000 44 +25 22
47750 35 +16 1
47500 40 3
47250 37 +19 1
47000 42 +25 12
46000 36 +21 17
45750 22 11
45500 28 7
45250 25 5
45000 31 +18 101
44750 23 +2 1
44500 26 +3 3
44250 21 +4 1
44000 27 +16 13
43750 20 +9 1
43500 19 +9 1
43250 18 1
43000 23 +13 37
42750 17 +8 1
42500 26 +13 1
42250 16 5
42000 13 +5 30
41750 26 +18 1
41500 20 +7 4
41000 15 +8 30
40750 14 3
40500 11 -1 2
40000 14 +8 131
39000 12 +5 6
38000 11 +6 13
37500 11 2
37250 9 2
37000 6 +1 2
36500 9 4
36000 6 +3 19
35500 7 2
35000 7 +4 78
34000 6 +3 9
33000 5 41
32000 5 +3 79
31000 4 +2 25
30000 4 +2 35
29000 3 +1 15
28000 2 +1 16
27000 3 +1 21
26000 1 0 194
25000 2 +1 91
24000 1 0 30
22000 1 -1 10
20000 1 0 19
株探ニュース