日経225オプション8月限（26日日中） 7万2000円コールが出来高最多158枚
26日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1166枚だった。うちプットの出来高が742枚と、コールの424枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の74枚（540円高1140円）。コールの出来高トップは7万2000円の158枚（1435円安2475円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -6 8 100000
6 -12 13 98000
7 -30 49 92000
5 -55 68 90000
7 -78 112 88000
4 215 85750
25 -93 202 85000
14 -105 240 84000
1 -145 270 83500
4 -175 325 83000
3 355 82500
6 410 82000
6 -280 450 81000
31 -435 565 80000
6 590 79500
12 690 79000
2 -460 770 78500
20 -520 900 78000
2 -605 915 77500
4 -665 1025 77000
33 -775 1225 76000
11 -820 1340 75500
6 -820 1495 75000
2 +160 1610 74500
1 -1135 1730 74000
10 -530 1930 73500
17 -1005 2100 73000
158 -1435 2475 72000
3 -985 2680 71500
13 3415 70000 3845 +1180 9
3 3835 69000 3780 6
68875 3140 1
68125 3365 21
1 4820 68000 3185 +1250 30
67500 2870 +1115 2
67375 2205 1
66375 2485 5
66000 2505 +1105 13
65500 2320 +980 1
65000 2150 +925 46
64500 2040 1
64000 1890 +850 22
63000 1620 +675 3
62000 1540 +740 14
60750 1185 13
60250 1140 7
60000 1140 +540 74
59000 1005 +485 8
57000 705 +300 40
56000 620 +240 2
55000 600 +290 40
54000 525 +241 30
53500 465 4
53000 460 1
52000 395 52
51000 380 10
50250 315 +117 10
50000 305 +130 50
49000 295 +128 2
47500 216 1
47250 180 1
47000 249 +112 15
46000 180 4
45000 185 +73 4
43000 163 5
42000 129 +46 1
41750 126 2
40000 105 +45 13
39000 70 1
38500 100 30
38000 95 5
37500 81 2
37000 70 1
36000 64 2
35000 65 3
33000 49 2
32000 41 15
30000 31 +14 62
25000 13 +4 7
24000 10 0 3
22000 12 7
20000 8 +4 38
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -6 8 100000
6 -12 13 98000
7 -30 49 92000
5 -55 68 90000
7 -78 112 88000
4 215 85750
25 -93 202 85000
14 -105 240 84000
1 -145 270 83500
4 -175 325 83000
3 355 82500
6 410 82000
6 -280 450 81000
31 -435 565 80000
6 590 79500
12 690 79000
2 -460 770 78500
20 -520 900 78000
2 -605 915 77500
4 -665 1025 77000
33 -775 1225 76000
11 -820 1340 75500
6 -820 1495 75000
2 +160 1610 74500
1 -1135 1730 74000
10 -530 1930 73500
17 -1005 2100 73000
158 -1435 2475 72000
3 -985 2680 71500
13 3415 70000 3845 +1180 9
3 3835 69000 3780 6
68875 3140 1
68125 3365 21
1 4820 68000 3185 +1250 30
67500 2870 +1115 2
67375 2205 1
66375 2485 5
66000 2505 +1105 13
65500 2320 +980 1
65000 2150 +925 46
64500 2040 1
64000 1890 +850 22
63000 1620 +675 3
62000 1540 +740 14
60750 1185 13
60250 1140 7
60000 1140 +540 74
59000 1005 +485 8
57000 705 +300 40
56000 620 +240 2
55000 600 +290 40
54000 525 +241 30
53500 465 4
53000 460 1
52000 395 52
51000 380 10
50250 315 +117 10
50000 305 +130 50
49000 295 +128 2
47500 216 1
47250 180 1
47000 249 +112 15
46000 180 4
45000 185 +73 4
43000 163 5
42000 129 +46 1
41750 126 2
40000 105 +45 13
39000 70 1
38500 100 30
38000 95 5
37500 81 2
37000 70 1
36000 64 2
35000 65 3
33000 49 2
32000 41 15
30000 31 +14 62
25000 13 +4 7
24000 10 0 3
22000 12 7
20000 8 +4 38
株探ニュース