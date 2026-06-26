　26日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1166枚だった。うちプットの出来高が742枚と、コールの424枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の74枚（540円高1140円）。コールの出来高トップは7万2000円の158枚（1435円安2475円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　-6　　　 8　　100000　
　　 6　　 -12　　　13　　98000　
　　 7　　 -30　　　49　　92000　
　　 5　　 -55　　　68　　90000　
　　 7　　 -78　　 112　　88000　
　　 4　　　　　　 215　　85750　
　　25　　 -93　　 202　　85000　
　　14　　-105　　 240　　84000　
　　 1　　-145　　 270　　83500　
　　 4　　-175　　 325　　83000　
　　 3　　　　　　 355　　82500　
　　 6　　　　　　 410　　82000　
　　 6　　-280　　 450　　81000　
　　31　　-435　　 565　　80000　
　　 6　　　　　　 590　　79500　
　　12　　　　　　 690　　79000　
　　 2　　-460　　 770　　78500　
　　20　　-520　　 900　　78000　
　　 2　　-605　　 915　　77500　
　　 4　　-665　　1025　　77000　
　　33　　-775　　1225　　76000　
　　11　　-820　　1340　　75500　
　　 6　　-820　　1495　　75000　
　　 2　　+160　　1610　　74500　
　　 1　 -1135　　1730　　74000　
　　10　　-530　　1930　　73500　
　　17　 -1005　　2100　　73000　
　 158　 -1435　　2475　　72000　
　　 3　　-985　　2680　　71500　
　　13　　　　　　3415　　70000　　3845 　 +1180　　　 9　
　　 3　　　　　　3835　　69000　　3780 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　68875　　3140 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　68125　　3365 　　　　　　　21　
　　 1　　　　　　4820　　68000　　3185 　 +1250　　　30　
　　　　　　　　　　　　　67500　　2870 　 +1115　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　67375　　2205 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66375　　2485 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　66000　　2505 　 +1105　　　13　
　　　　　　　　　　　　　65500　　2320 　　+980　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65000　　2150 　　+925　　　46　
　　　　　　　　　　　　　64500　　2040 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64000　　1890 　　+850　　　22　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1620 　　+675　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　62000　　1540 　　+740　　　14　
　　　　　　　　　　　　　60750　　1185 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　60250　　1140 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　60000　　1140 　　+540　　　74　
　　　　　　　　　　　　　59000　　1005 　　+485　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 705 　　+300　　　40　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 620 　　+240　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 600 　　+290　　　40　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 525 　　+241　　　30　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 465 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 460 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 395 　　　　　　　52　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 380 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 315 　　+117　　　10　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 305 　　+130　　　50　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 295 　　+128　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 216 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 180 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 249 　　+112　　　15　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 180 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 185 　　 +73　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 163 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 129 　　 +46　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 126 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 105 　　 +45　　　13　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　70 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 100 　　　　　　　30　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　95 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　81 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　70 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　64 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　65 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　49 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　41 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　31 　　 +14　　　62　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　13 　　　+4　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　10 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　12 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 8 　　　+4　　　38　

株探ニュース