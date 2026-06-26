日経225オプション9月限（26日日中） 6万7000円プットが出来高最多31枚
26日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は123枚だった。うちプットの出来高が94枚と、コールの29枚を上回った。プットの出来高トップは6万7000円の31枚（3435円）。コールの出来高トップは7万2500円の28枚（1355円安2910円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -655 2490 74000
73000 6555 6
28 -1355 2910 72500
70000 4790 21
69500 4720 2
67000 3435 31
65000 2815 +990 16
61000 1780 +675 2
60000 1590 2
53500 745 6
48000 420 1
46750 405 1
39000 174 1
32000 47 -3 2
20000 14 3
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -655 2490 74000
73000 6555 6
28 -1355 2910 72500
70000 4790 21
69500 4720 2
67000 3435 31
65000 2815 +990 16
61000 1780 +675 2
60000 1590 2
53500 745 6
48000 420 1
46750 405 1
39000 174 1
32000 47 -3 2
20000 14 3
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