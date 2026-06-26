　26日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は123枚だった。うちプットの出来高が94枚と、コールの29枚を上回った。プットの出来高トップは6万7000円の31枚（3435円）。コールの出来高トップは7万2500円の28枚（1355円安2910円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　-655　　2490　　74000　
　　　　　　　　　　　　　73000　　6555 　　　　　　　 6　
　　28　 -1355　　2910　　72500　
　　　　　　　　　　　　　70000　　4790 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　69500　　4720 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　67000　　3435 　　　　　　　31　
　　　　　　　　　　　　　65000　　2815 　　+990　　　16　
　　　　　　　　　　　　　61000　　1780 　　+675　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60000　　1590 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 745 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 420 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 405 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 174 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　47 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　14 　　　　　　　 3　

株探ニュース