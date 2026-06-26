『ポケモン』新キャラのナヴィ役は芹澤優！選考に受かり「大号泣」 シロー役は浦和希
人気テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の追加キャストが発表された。新キャラクター・ナヴィ役は芹澤優が担当し、来週7月3日放送の第142話より登場する。
【画像】そいつ出るの！？『ポケモン』新キャラのシロー 公開された設定画
ミアレシティでマチエールの探偵助手をしているナヴィ。ライジングボルテッカーズのみんなや、メタモンたちポケモンと出会うことで、どんな活躍を見せるのか期待が高まる。
芹沢は「ナヴィ役に受かりたい思いが強く、毎晩メタモンのぬいぐるみに『どうか私を選んでください！』とお願いしていました。そんな中マネージャーさんから『おめでとう』と言われ、大号泣。同時に関わっていく作品の大きさも実感して、浮かれていられないなと身が引き締まる思いでした」と告白。
「ナヴィは物怖じしないタイプで、まず『やってみよう！』と飛び込み、失敗してもへっちゃら！何度もチャレンジできるタフさもあります！ライジングボルテッカーズの仲間より歳下だけど、お子ちゃま扱いされるのは嫌で、ちょっと大人に憧れてます。そして何よりポケモンが大好き。皆さんが初めてポケモンをゲットした時のトキメキや、ポケモンと心を通わせて何かを乗り越えた時。あの頃の自分を重ねて『懐かしいな…』と感じてもらえるよう、全身全霊でナヴィと一緒にポケモンと向き合っていきます！」と意気込んでいる。
また、第142話では、『Pokemon LEGENDS Z-A』にも登場しているシローも登場。シロー役の浦和希は「力こそパワー！力こそジャスティス！この度シローの声を務めさせていただく事になりました、浦和希です！幼い頃から大好きだったあのポケモンの世界に参加する事が叶うとは！感無量、胸が震えております！！『Pokemon LEGENDS Z-A』をプレイしている方はご存知かと思いますが、シローと言えば筋肉！！熱量！！！そしてそこに隠れた理知的なところ。それが余す事なく感じられる展開になっていると思います！ぜひ楽しみにしていてください！ジャスティス！！」と喜んでいる。
新章『ワンダーボヤージュ』は、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちを描く物語。
■第142話あらすじ
ミアレシティにやってきたリコたちはハンサムハウスを訪れる。待っていたのはマチエールと、彼女の助手・ナヴィ！ポケモンが大好きなナヴィは、リコたちに興味津々。そんな中、マチエールのもとに「メレシー探し」の依頼が舞い込む。調査を進める一行は、「胴着を着た金髪の大男が連れていた」という情報をつかみ―！？
【画像】そいつ出るの！？『ポケモン』新キャラのシロー 公開された設定画
ミアレシティでマチエールの探偵助手をしているナヴィ。ライジングボルテッカーズのみんなや、メタモンたちポケモンと出会うことで、どんな活躍を見せるのか期待が高まる。
「ナヴィは物怖じしないタイプで、まず『やってみよう！』と飛び込み、失敗してもへっちゃら！何度もチャレンジできるタフさもあります！ライジングボルテッカーズの仲間より歳下だけど、お子ちゃま扱いされるのは嫌で、ちょっと大人に憧れてます。そして何よりポケモンが大好き。皆さんが初めてポケモンをゲットした時のトキメキや、ポケモンと心を通わせて何かを乗り越えた時。あの頃の自分を重ねて『懐かしいな…』と感じてもらえるよう、全身全霊でナヴィと一緒にポケモンと向き合っていきます！」と意気込んでいる。
また、第142話では、『Pokemon LEGENDS Z-A』にも登場しているシローも登場。シロー役の浦和希は「力こそパワー！力こそジャスティス！この度シローの声を務めさせていただく事になりました、浦和希です！幼い頃から大好きだったあのポケモンの世界に参加する事が叶うとは！感無量、胸が震えております！！『Pokemon LEGENDS Z-A』をプレイしている方はご存知かと思いますが、シローと言えば筋肉！！熱量！！！そしてそこに隠れた理知的なところ。それが余す事なく感じられる展開になっていると思います！ぜひ楽しみにしていてください！ジャスティス！！」と喜んでいる。
新章『ワンダーボヤージュ』は、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちを描く物語。
■第142話あらすじ
ミアレシティにやってきたリコたちはハンサムハウスを訪れる。待っていたのはマチエールと、彼女の助手・ナヴィ！ポケモンが大好きなナヴィは、リコたちに興味津々。そんな中、マチエールのもとに「メレシー探し」の依頼が舞い込む。調査を進める一行は、「胴着を着た金髪の大男が連れていた」という情報をつかみ―！？
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優