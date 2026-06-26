高橋海人、永瀬廉のプレゼント“指人形”がお気に入り 次なる待ち合わせは「海人がいる場所」
King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか）が出演する配信サービスDisney+（ディズニープラス）『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』（全9話）エピソード3（1日午後4時から配信）の予告映像と先行カット2枚が解禁された。さらに、エピソード2の撮影中に番組制作スタッフが目撃した“まちあわせのうらがわ”を明かすコメントも到着した。
【動画】King ＆ Prince、次なる待ち合わせは“海人のいるところ”
同番組はKing ＆ Princ２９がアメリカ・ロサンゼルスを舞台に2人の絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、2人だからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。
配信に先駆けて、エピソード3「新しい僕と新しい君」の予告映像と先行カットが解禁。個性的な帽子屋で白いマダム風の帽子を被った永瀬と、古着屋でショッピングを楽しむ高橋の姿が映されている。そんな中、新たなミッションとして告げられたまちあわせ場所は、なんと「海人がいる場所」。
高橋は自分の居場所の絵を描いて永瀬に伝えるが、送られてきた絵の場所がまったく分からない永瀬は「どこだよー、これー！」と途方に暮れる。「十字路がくるたびに目を凝らせばいいってことね」と、独自のミッション攻略法を編み出した永瀬は、手探りで“海人探し”に挑むことに。はたして、わずかなヒントを頼りに無事に高橋がいる場所までたどり着けるのか。
今作を手掛けるのは、約3年間レギュラー番組で共に歩んできたスタッフ陣。エピソード2では永瀬が高橋にピースの指人形をプレゼントしたが、番組スタッフは「（カメラが回っていない時も）海人さんは常に持ち歩いていました。移動中でも指人形を引っ張って遊んでいました」と、高橋は指人形をとても気に入っていたことを証言。
King & Princeをよく知るスタッフ陣とともにLAの街中で繰り広げられる台本なしのリアルな旅で予測不能だからこそ映し出される2人の素顔。次週配信のエピソード3ではどんな表情が見られるのか。“まちあわせ”の先に待つドラマに注目だ。
【動画】King ＆ Prince、次なる待ち合わせは“海人のいるところ”
同番組はKing ＆ Princ２９がアメリカ・ロサンゼルスを舞台に2人の絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、2人だからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。
高橋は自分の居場所の絵を描いて永瀬に伝えるが、送られてきた絵の場所がまったく分からない永瀬は「どこだよー、これー！」と途方に暮れる。「十字路がくるたびに目を凝らせばいいってことね」と、独自のミッション攻略法を編み出した永瀬は、手探りで“海人探し”に挑むことに。はたして、わずかなヒントを頼りに無事に高橋がいる場所までたどり着けるのか。
今作を手掛けるのは、約3年間レギュラー番組で共に歩んできたスタッフ陣。エピソード2では永瀬が高橋にピースの指人形をプレゼントしたが、番組スタッフは「（カメラが回っていない時も）海人さんは常に持ち歩いていました。移動中でも指人形を引っ張って遊んでいました」と、高橋は指人形をとても気に入っていたことを証言。
King & Princeをよく知るスタッフ陣とともにLAの街中で繰り広げられる台本なしのリアルな旅で予測不能だからこそ映し出される2人の素顔。次週配信のエピソード3ではどんな表情が見られるのか。“まちあわせ”の先に待つドラマに注目だ。