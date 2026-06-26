『ドルアーガの塔 〜the Sword of URUK〜』再放送決定 豪華なキャスト一覧あり
ゲーム『ドルアーガの塔』を原作に、GONZOがアニメ化した『ドルアーガの塔 〜the Aegis of URUK〜』（2008 年制作）の再放送がTOKYO MXにて６月28日に最終回を迎える。そして、続く第2シーズン『ドルアーガの塔 〜the Sword of URUK〜』（2009年制作）のTOKYO MXでの再放送が決定した。
【画像】懐かしい…公開された『ドルアーガの塔』場面カット
【放送スケジュール】
第1話 TOKYO MX1 ７月５日(日)朝10時30分
第2話以降 TOKYO MX2 7月12日（日）より毎週日曜朝8時30分
【ストーリー】
人は何を求め、何のために｢塔｣へと登るのか――。80年の時を越え、ウルク国に再び現れたドルアーガの
塔。仲間と共に最上階を制した登頂者ジルを待っていたのは、信じていたカーヤの手ひどい裏切りだっ
た。謎の目的を胸に秘めるニーバと共に｢幻の塔｣へと消えていくカーヤ。ジルは失意とともに、最下層へ
と流されていく。
カーヤは何を求めていたのか。自分は何を望んでいるのか。生きる気力を失い、答えのない問いを抱えた
まま時を過ごすジル。だが、彼の目の前に謎の少女カイが現れ、運命は再び動き始める。
｢私を塔のてっぺんまで連れて行って｣
失われたはずの願いを胸に、ジルは再び登頂者となって果てなき塔の冒険に挑む。
【メインキャスト】
ジル：KENN
カーヤ：折笠富美子
ニーバ：櫻井孝宏
ファティナ：堀江由衣
メルト：郷田ほづみ
クーパ：茅原実里
ウトゥ：安元洋貴
ヘナロ：花澤香菜
カイ：矢島晶子
サキュバス：ゆかな
ギルガメス王：土師孝也
グレミカ：根谷美智子
アクラ：冨澤風斗
ウラーゴン：森川智之
ケルブ：てらそままさき
エタナ：水野理紗
アミナ：田中敦子
【画像】懐かしい…公開された『ドルアーガの塔』場面カット
【放送スケジュール】
第1話 TOKYO MX1 ７月５日(日)朝10時30分
第2話以降 TOKYO MX2 7月12日（日）より毎週日曜朝8時30分
人は何を求め、何のために｢塔｣へと登るのか――。80年の時を越え、ウルク国に再び現れたドルアーガの
塔。仲間と共に最上階を制した登頂者ジルを待っていたのは、信じていたカーヤの手ひどい裏切りだっ
た。謎の目的を胸に秘めるニーバと共に｢幻の塔｣へと消えていくカーヤ。ジルは失意とともに、最下層へ
と流されていく。
カーヤは何を求めていたのか。自分は何を望んでいるのか。生きる気力を失い、答えのない問いを抱えた
まま時を過ごすジル。だが、彼の目の前に謎の少女カイが現れ、運命は再び動き始める。
｢私を塔のてっぺんまで連れて行って｣
失われたはずの願いを胸に、ジルは再び登頂者となって果てなき塔の冒険に挑む。
【メインキャスト】
ジル：KENN
カーヤ：折笠富美子
ニーバ：櫻井孝宏
ファティナ：堀江由衣
メルト：郷田ほづみ
クーパ：茅原実里
ウトゥ：安元洋貴
ヘナロ：花澤香菜
カイ：矢島晶子
サキュバス：ゆかな
ギルガメス王：土師孝也
グレミカ：根谷美智子
アクラ：冨澤風斗
ウラーゴン：森川智之
ケルブ：てらそままさき
エタナ：水野理紗
アミナ：田中敦子
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