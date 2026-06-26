中島健人、マリンルック×キラキラメイクで“この夏の主人公”に 『Eye-Ai』表紙＆12ページ特集に登場
■B&ZAI今野大輝の大型企画も掲載
歌手で俳優の中島健人が、7月1日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』（あいあい）2026年7＆8月合併号（ザ・ショット）表紙に登場する。
【写真】ピンクルックがかわいい今野大輝も誌面に登場
マリンテイストな衣装でキラキラメイクをほどこし、“夏の中島健人”らしさ全開。夏や海外についてのトークから主演映画についてまで、「この夏の主人公」をテーマに全12ページ（内1ページは和訳ページ）を展開する。
同じく全12ページ（内1ページは和訳ページ）の大型企画に登場するのは映画、ドラマと俳優としての活動にも注目される今野大輝（B&ZAI）。同誌でしか見られないメンバーカラーのピンク衣装や、メンバーとのほほ笑ましいエピソードも。また、『B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK'N'DOL- in 日本武道館』についても掲載する。
歌手で俳優の中島健人が、7月1日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』（あいあい）2026年7＆8月合併号（ザ・ショット）表紙に登場する。
【写真】ピンクルックがかわいい今野大輝も誌面に登場
マリンテイストな衣装でキラキラメイクをほどこし、“夏の中島健人”らしさ全開。夏や海外についてのトークから主演映画についてまで、「この夏の主人公」をテーマに全12ページ（内1ページは和訳ページ）を展開する。
同じく全12ページ（内1ページは和訳ページ）の大型企画に登場するのは映画、ドラマと俳優としての活動にも注目される今野大輝（B&ZAI）。同誌でしか見られないメンバーカラーのピンク衣装や、メンバーとのほほ笑ましいエピソードも。また、『B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK'N'DOL- in 日本武道館』についても掲載する。