スウェーデンと1-1

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。元日本代表の本田圭佑はNHKで解説。相手選手が負傷した際に独特のワードを発し、反響が広がっている。

本田は日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届かなかった。

この試合でも数々の名言が飛び出したが、前半35分にスウェーデンのヒエンが倒れこんだ際にも“本田節”が炸裂した。

立ち上がれないヒエンを見て、「肉離った（にくばなった）！？」と本田。肉離れを独特のワードで表現すると、X上のファンにも反響が広がった。

「パワーワードすぎるw」

「長嶋茂雄の『ミートグッバイ』に通ずるものを感じる」

「令和の時代に『ミートグッバイ』を超える肉離れの新しい呼び名が産まれるとは」

「肉離れったは耳疑った」

「めっちゃ笑った」

「もうほんと『肉離った』がぶっちぎりの1番」

「肉離れって動詞だったっけ…？」

「サッカー経験者は言うんです」

本田は29日（同30日）のブラジル戦はNHK BSで解説する予定となっている。王国との一戦でも、目と耳が離せない。



（THE ANSWER編集部）