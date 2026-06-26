本田圭佑、NHK中継で耳疑う“笑撃フレーズ”が話題 スウェーデン戦で「ぶっちぎりの1番」評価
スウェーデンと1-1
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。元日本代表の本田圭佑はNHKで解説。相手選手が負傷した際に独特のワードを発し、反響が広がっている。
本田は日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届かなかった。
この試合でも数々の名言が飛び出したが、前半35分にスウェーデンのヒエンが倒れこんだ際にも“本田節”が炸裂した。
立ち上がれないヒエンを見て、「肉離った（にくばなった）！？」と本田。肉離れを独特のワードで表現すると、X上のファンにも反響が広がった。
「パワーワードすぎるw」
「長嶋茂雄の『ミートグッバイ』に通ずるものを感じる」
「令和の時代に『ミートグッバイ』を超える肉離れの新しい呼び名が産まれるとは」
「肉離れったは耳疑った」
「めっちゃ笑った」
「もうほんと『肉離った』がぶっちぎりの1番」
「肉離れって動詞だったっけ…？」
「サッカー経験者は言うんです」
本田は29日（同30日）のブラジル戦はNHK BSで解説する予定となっている。王国との一戦でも、目と耳が離せない。
（THE ANSWER編集部）