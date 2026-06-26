猫にとって危険な室内の環境3つ

猫を室内だけで飼っているという飼い主さんは多いと思います。室内なら安全と考えていませんか。次のような環境は、猫を危険にさらしてしまいます。

1.脱走防止対策をしていない

猫を室内飼いにする場合に気を付けたいのが脱走です。きちんと戸締りをしていないと、猫が外へ行ってしまう恐れがあります。換気のために網戸にすることもあると思いますが、網戸は猫が体重をかければ外れてしまいます。窓辺にはフェンスを設置するなどして対策しましょう。

高層階に住んでいる場合、脱走だけでなく窓からの転落が危険です。ベランダに猫を出す習慣がある場合も、ネットを張るなどしっかりと対策をして、猫の落下事故を防ぎましょう。

2.危険な場所へ自由に出入りできる

家の中には意外と危険な場所が多くあります。キッチンはコンロや調理器具での火傷、浴室では洗濯機の閉じ込めや水を張った浴槽で溺れるなどの事故が起きやすいです。

電源コードの多い部屋も危険です。猫がじゃれながらコードを噛んでしまうことがあるからです。破損したコードで感電する恐れがあります。コードはカバーで覆うなどの対策が必要です。

3.小物類が多い・片付けができていない

アクセサリーなどの細かい物を出したままにしておくと、猫が興味を持つことがあります。口に入れてしまったら大変です。小物類は必ず収納するようにしましょう。

また、部屋が片付いておらず、ボタン電池や人間の薬が落ちていると、猫が誤飲してしまう恐れがあり大変危険です。特に輪ゴムや紐類は猫が興味を示しやすいものです。ひとりで遊んでいるうちに誤って飲み込んでしまうことがあります。

人間の食べ物も猫にとって害になる物が多いので注意しましょう。食べ残しはすぐに片付け、猫がゴミを漁（あさ）れないようにする工夫も必要です。

猫にとって安全な室内環境とは？

猫の目線になってみると、家の中には危険がたくさんあることがわかります。危険な場所へ立ち入らせないことはもちろん、誤飲しそうな小さな物や人間の食べ物は片付けましょう。

猫は高い所が好きです。棚の上に物があると落としてしまうので猫の通り道には物を置かないようにしましょう。特に割れ物は注意が必要です。

見落としがちなのが観葉植物やアロマです。植物の中には猫が中毒を起こす物も多いので注意しましょう。アロマなどの香りも猫が嫌がるだけでなく、害になる物もあります。香水や柔軟剤の強い香りにも気を付けてくださいね。

キャットタワーで上下運動ができるようにしたり、猫トイレをきれいにしておくことや爪とぎを設置するなど、猫の習性に合わせて環境を整えることも大切です。

まとめ

猫を家の中だけで飼っていても、思わぬ事故は起こります。危険は事前に取り除き、あるいは対策して、大切な愛猫を事故から守りましょう。

猫が運動できるスペースや、安心して隠れられる場所も用意してあげてくださいね。猫がストレスなく快適に暮らせるように安全な室内環境を作りましょう。

(獣医師監修：葛野宗)