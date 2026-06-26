NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本は、「ポケモン」30周年を記念したタイアップキャンペーン「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」を、7月1日（水）から全国の対象サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）で開催する。

全国の高速道路SA・PAで「ポケモン30周年記念タイアップキャンペーン」が開催 (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

今回は全国234か所の対象SA・PAで、オリジナルスタンプラリー、フォトパネルの設置、限定グッズ販売などを行う。スタンプラリーでは、各SA・PAごとに異なる旅の仲間ポケモンや伝説・幻のポケモンが登場する。

スタンプラリーでは、対象SA・PAに設置されたポケモンのスタンプを集めて応募すると、NEXCOオリジナルデザインの記念グッズが当たる。はじまりのパートナー1個と旅の仲間ポケモン5個の計6個のスタンプを集めると、A賞またはB賞への応募が可能。さらに、伝説・幻のポケモンスタンプ3個を加えることでSP賞にも応募できる。



応募期間は7月1日（水）から10月9日（金）までで、景品はNEXCOオリジナルのA賞「ポケモン30周年シール帳」（1000名）、B賞「ポケモン30周年ゴールドメダル」（1000名）、SP賞「ポケモン30周年旅のおでかけセット」（250名）となる。

スタンプラリー台紙 (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

スタンプラリー景品一覧 (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

全54か所の対象SA・PAでは各地区（東日本・中日本・西日本）で異なるデザインのオリジナルフォトパネルを設置するほか、フォトパネル以外の装飾も行われる。

オリジナルフォトパネル (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

オリジナルデザインを使用した「アクリルスタンド」（1850円）や「アクリルキーホルダー」（1650円）などの限定グッズも登場する。そのほか、全9か所の対象SA・PAではスマートフォン版『Pokémon HOME』にてポケモン30周年記念メダルを受け取れる企画も実施される。各地区で異なるデザインのメダルとなる。



「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」は、7月1日（水）から9月30日（水）まで、全国の対象SA・PAで開催。商品の価格は税込み。



(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「アクリルスタンド」（1850円） (C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「アクリルキーホルダー」（1650円） (C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.