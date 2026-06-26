大人気キャラクター『トムとジェリー』の新イベント「TOM and JERRYワクワクストリートin東京」が渋谷西武にて開催決定！

日本の食文化とポップカルチャーを融合した4つのテーマで楽しめる、200種類以上のイベント限定グッズが登場するお買い物イベントです☆

渋谷西武「TOM and JERRY(トムとジェリー)ワクワクストリートin東京」

開催期間︓2026年7月14日(火)〜8月2日(日)

会場︓⻄武渋⾕店 A館2階イベントスペース

営業時間︓10時〜20時（最終日17時）

主催︓株式会社寺子屋

協⼒︓ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

イベント公式HP ︓https://www.t-event.jp/wakuwakust/

今もなお世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしている『トムとジェリー』

今回実施されるイベントでは、そんな『トムとジェリー』の世界の「好き」と「ワクワク」にスポットを当てます。

“なにか楽しいものがありそうなストリート”をコンセプトにした、歩くだけでワクワクして、思わず足を止めたくなるとっておきの“かわいい”と出会えるお買い物イベントです。

会場内ではストリートを歩くようにお買い物を楽しむことができ、「好き」に囲まれる幸せなひとときを演出。

日本の食文化とポップカルチャーを融合した4つのテーマ「ANGEL & DEVIL」「FOOD SHOP」「WELCOME TO JAPAN FOOD」「FUN FUN“OMATSURI”FOOD」で展開されます。

それぞれ異なる魅⼒で表現された『トムジェリ』の世界の中に、きっと自身の「好き」が⾒つかる企画です☆

コンセプト「ANGEL ＆ DEVIL」

スパイシーな⾟さ︖⽢〜い誘惑︖2つの個性を楽しめる「ANGEL ＆ DEVIL」

『トムとジェリー』の“⽢・⾟”テーマのストリートでお買い物ができます。

コンセプト「FOOD SHOP」

「ジェリー」と「タフィー」の”かわいい”夢の世界をイメージした「FOOD SHOP」

ケーキやキャンディ、クリームなどかわいいがたくさん詰まった、 幸せいっぱいの胸きゅんストリートです。

コンセプト「WELCOME TO JAPAN FOOD」

お寿司、天ぷら、おにぎりなどの日本食をモチーフにした「WELCOME TO JAPAN FOOD」

⾒ているだけでお腹がすきそうな楽しいグッズが勢ぞろいします。

「日本のおいしい」と「楽しい」がたくさん詰まったストリートです。

コンセプト「FUN FUN“OMATSURI”FOOD」

「トム」と「ジェリー」と⼀緒にお祭りさわぎができる「FUN FUN“OMATSURI”FOOD」

屋台フードに囲まれたどこか懐かしいストリートで「ワクワク」する時間が楽しめます。

展⽰⼀例

各ブースにも「ワクワク」がぎっしり︕

⼀歩ゲートをくぐれば、自身の「好き」があふれるストリートが広がります。

フォトスポット

「トム」「ジェリー」「タフィー」のころんとしたシルエットがかわいいバルーン型フォトスポットが登場。

また、「トム」と「ジェリー」たちと同じポーズで写真を撮れるフォトスポットも設置されます。

イベント限定グッズ

会場では200種類以上のイベント限定グッズを販売。

ぬいぐるみや和雑貨、ステーショナリー、アパレルなど幅広いラインナップで、ここでしか手に入らないグッズが多数登場します。

※購入個数に制限がある場合があります

ぬいぐるみわくわくトム／ぬいぐるみわくわくジェリー

グッズ名・価格：

・ぬいぐるみわくわくトム 3,850円(税込)

・ぬいぐるみわくわくジェリー 2,750円(税込)

目をかがやかせる「トム」と「ジェリー」をデザインしたぬいぐるみ。

ほんのりピンク色に染まったほっぺもかわいい☆

トレーディング ワクワク！フラットマスコット

価格：単品 1,650(税込)／BOX 9,900円(税込)

何が出るかはお楽しみのトレーディングフラットマスコット。

BOXで購入すると全種類がそろいます。

九⾕焼豆皿

価格：各1,980円(税込)

石川県南部で生産される、日本を代表する色絵磁器「九谷焼」の豆皿。

伝統文様と『トムとジェリー』の世界観がコラボレーションした、とっておきの一皿です。

とんぼ玉箸

価格：各1,650(税込)

福井県小浜で生産される国産箸にとんぼ玉風の飾りをつけたお箸。

食事時がワクワクする、おとなかわいいテーブルウェアです。

クリアキラシール

価格：各770円(税込)

スマートフォンや手帳に貼りたくなるシール。

クリア素材を使用した、小さくてかわいいラメ入りシールです。

おにぎり巾着

価格：各2,200円(税込)

おにぎりの形をした「トム」と「ジェリー」の巾着。

中身を入れると形もおにぎりそっくりです。

レイヤーガラスプレート

価格：各1,650円(税込)

2枚を重ねると1つの絵が完成するガラスプレート。

使いやすいサイズの『トムとジェリー』グッズです。

ミラー付きバニティポーチ

価格：各3,300円(税込)

コスメやスキンケア用品を収納するのに便利なバニティポーチ。

大容量＆ミラー付きなので旅行に便利です。

キャンディーグラス

価格：3,080円(税込)

キャンディーやお菓子を入れたくなるガラス製の容器。

サクランボをのせたかわいいフタ付きです。

トレーディングレトロ看板マグネット

価格：単品 1,320円(税込)／BOX 7,920円(税込)

商店街でよく見る看板のフォルムがかわいいマグネット。

ライトも点灯する、冷蔵庫につけたくなる雑貨です。

半袖TシャツOMATSURI

価格：各5,280円(税込)

サイズ：M・L・XL

日本のお祭りフードが沢山デザインされたTシャツ。

艶プリントが贅沢に施されているのもポイントです。

プリントサブレ チーズ味 (ステッカー付)

価格：864円(税込)

内容量：クッキー4枚

キャラクターアートがプリントされた、チーズ味のサクサク食感のサブレ。

ボックスの中にはステッカーがランダムで1枚入っています。

金平糖缶

価格：各864円(税込)

内容量：金平糖40ｇ

「トム」と「ジェリー」をワントーンで描いた、缶入りの金平糖。

缶は、クリップを入れたりアクセサリーを入れたりアフターユースできます。

紅茶缶

価格：各972円(税込)

内容量：ダージリンティーバッグ12g(2g×6袋）

紙巻スタイルのお茶缶に紅茶のティーバッグが入った紅茶缶。

和のアートが楽しめる緑茶缶もラインナップされます。

パフスリーブTシャツ

価格：7,480円(税込)

サイズ：M・L・XL

ケーキの上に乗る「ジェリー」と「タフィー」をプリントした、定番ボディのTシャツ。

ボリュームのあるパフスリーブがコーデの主役になるファッションアイテムです。

長袖TシャツJAPANFOOD

価格：6,380円(税込)

寿司・天ぷら・お鍋など日本食がいっぱいのデザインを大きくバックプリントした長袖Tシャツ。

フロントには「さかな」がプリントされています。

購入特典：ショッパータグ

購入特典としてプレゼントされる、イベント限定デザインの「ショッパータグ」

会場にてグッズを購入された方全員にプレゼントされます。

※画像はイメージです

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

※柄は選べません

※1会計につき1枚配布となります

購入特典：缶バッジ

グッズを税込み3,000円購入された方は、先着でパネルガチャにチャレンジ可能。

挑戦された方に、イベント限定デザインの「缶バッジ」がプレゼントされます。

※パネルガチャは、安全面に配慮し店内の混雑状況に応じて制限する場合があり、缶バッジの配布⽅法が変更になる可能性があります

※パネルガチャは筐体の故障や不具合により実施できない場合は配布⽅法が変更になる可能性があり、缶バッジの配布⽅法が変更になる可能性があります

※⼀人上限5個までとなります

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

※柄はお選べません

※レシートの合算はできません

グリーティングイベント

開催日：2026年7月14日（火）

開催時間：1回目 11:00〜 ／2回目 14:00〜 ※各回20分程度

イベントオープン初日の7月14日限定で、「トム」と「ジェリー」のでグリーティングを開催。

イベント会場横特設ステージにてグリーティング＆フォトセッションが実施されます。

※キャラクターとのツーショット撮影は実施されません

※撮影は、キャラクターのみを対象としたフォトセッション形式での案内となります

※整理券の配布は予定していません

※混雑状況により、観覧・撮影を制限する場合があります

※安全確保のため、スタッフ方の案内に従って参加ください

※会場付近での⻑時間の待機、場所取り、通路をふさいでの撮影は遠慮ください

※キャラクターへの接触、追いかけての撮影、移動中の⽴ち⽌まり撮影は遠慮ください

※実施時間・内容・場所は、当日の状況により予告なく変更または中⽌となる場合があります

開催スケジュール

開催決定：

東京会場開催期間︓2026年7月14日(火)〜2026年8月2日(日)会場︓⻄武 渋⾕店

開催予定：

静岡会場開催期間︓2026年8月14(⾦)〜2026年8月30日(日)会場︓ 松坂屋 静岡店大阪会場開催期間︓2026年11月11日(水)〜2026年11月23(月・祝)会場︓大丸 梅田店愛知会場開催期間︓2026年12月16日(水)〜2026年12月25日(⾦)会場︓松阪屋 名古屋店

※開催予定は変更になる可能性があります

東京会場を⽪切りに実施される「「TOM and JERRYワクワクストリート」

静岡・⼤阪・愛知など全国各地での巡回開催も予定されています。

「トム」と「ジェリー」と⼀緒に、新しい「好き」と「ワクワク」を探しに⾏けるお買い物イベント。

渋谷西武にて2026年7月14日より開催される「TOM and JERRY(トムとジェリー)ワクワクストリートin東京」の紹介でした☆

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