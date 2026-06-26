２４日、夏季ダボス会議のサブフォーラム「リーダーズ・パルス−重力を超えて 宇宙からの示唆」で発言する野口聡一氏。（大連＝新華社記者／邱虹）

【新華社大連6月26日】中国遼寧省大連市で開かれた世界経済フォーラム（WEF）第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）が25日、3日間の日程を終え閉幕した。参加者の発言を振り返ると、「中国の機会」という言葉が高頻度で登場した。

中国は最先端技術分野の革新力で注目を集めている。日本の元宇宙飛行士で国際社会経済研究所の理事兼最高技術責任者（CTO）を務める野口聡一氏は、人工知能（AI）とロボットを深く融合させた新たな方向性であるエンボディド（身体性を持つ）AIが産業界の新しい可能性を切り開くとした上で、「この分野での中国の進歩は非常に速く、世界トップレベルに達している」と語った。

「空飛ぶクルマ」（電動垂直離着陸機、eVTOL）や物流ドローンを手がけるSkyDriveの福澤知浩最高経営責任者（CEO）は、「中国の低空経済（低高度の有人・無人機を活用した経済活動）は市場規模が非常に大きく、圧倒的な優位性を有していると言える」と指摘。中国はイノベーションを推進する側としても、それを受け入れて応用する側としても、行動の速さが際立っており、これが中国の最も強い競争力の源泉だと述べた。

２４日、夏季ダボス会議の低空経済（低高度の有人・無人機を活用した経済活動）に関するサブフォーラムで、発言するＳｋｙＤｒｉｖｅの福澤知浩最高経営責任者（ＣＥＯ）。（大連＝新華社記者／邱虹）

技術革新は中小企業にかつてない成長の機会をもたらしている。東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）の渡辺哲也事務総長は、新技術とデジタル化はむしろ中小企業により多くの機会、すなわち成長の機会をもたらすと強調。これまで大企業にしかできなかったことについても、中小企業や小規模企業に一気に追い越すチャンスを与えるとし、こうした新技術を中小企業ができるだけ早く応用できるよう推進し、各方面が共に支援していくことが極めて重要だと指摘した。

今年5月1日から、中国は国交を結ぶアフリカ53カ国からの輸入品に対するゼロ関税措置を全面的に実施した。多くのアフリカ諸国は、この歴史的な機会を捉えて現地の構造転換と包摂的発展の実現推進を望んでいる。会議に参加した南アフリカ国営電力会社エスコムのチャバララ筆頭取締役は、より多くの中国企業による南アフリカへの投資と工場設立に大きな期待を寄せるとともに、中国の技術人材が南アフリカを訪れ、現地の再生可能エネルギー開発を支援することも希望した。

２５日、夏季ダボス会議の中小・零細企業に関するサブフォーラムで発言する東アジア・アセアン経済研究センター（ＥＲＩＡ）の渡辺哲也事務総長（右から２人目）。（大連＝新華社記者／邱虹）

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）中国地区マネージングディレクター・シニアパートナーの呉淳（ご・じゅん）氏はフォーラムの中で、「中国市場はかけがえがない」と語り、中国の非常に大きな市場規模や絶えず高度化する産業需要、そして新技術や新製品を素早く受け入れる消費者の能力が、多国籍企業のイノベーションと発展に推進力を与えているとの見方を示した。

カザフスタンのベクテノフ首相はフォーラムの席上、「一帯一路」共同建設の枠組みの下、AIとデジタル化を巡り多くの国と協力を進めているとした上で、「中国は重要な協力パートナーであり、われわれはこうした協力の機会を十分に生かしていく」と語った。（記者/邱虹、武江民、張博群）