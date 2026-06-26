大学野球で青春を燃やし、奮闘するのは選手だけではない。部を運営するマネジャー、データの収集・分析を行うアナリスト、そして監督や選手をサポートする学生コーチの存在も見逃せない。東大の学生コーチとしてチーム強化に心血を注ぐ香川周一郎学生コーチ（３年＝開成）に、そのやりがいについて聞いた。（編集委員・加藤弘士）

■中高６年間、開成で白球を追う

大学野球における学生コーチは、選手から「上がる」例がほとんどだ。だが香川は学生コーチを志し、東大野球部の門をたたいた。冷静沈着な語り口の奥底には、チームへの熱い思い、ナインへの愛が感じられる。

「チームとして勝ちたいという思いが、自分は強くて。チームの中でちょっとずつ、接戦に勝ちきる『勝ちグセ』が付いてきていると思っています。これだけレベルが高い中で、挑戦できる環境はなかなかない。どう練習を組んだりしていけば、勝てるのかなと日々考えながらやっています」

野球どころの千葉・習志野市出身。小１だった２０１１年夏、地元の強豪市立校・習志野が夏の甲子園で８強入り。「レッツゴー習志野」の美爆音をＢＧＭに躍動する地元の選手たちに心を奪われ、野球が好きになった。

「街全体が盛り上がって。それが野球との初めてのふれあいです。小学生の頃は週５とか週６、公園で友達と野球で遊んでいました。地元のロッテが好きで、同じ左打ちの角中選手が憧れで。（１２年に）初の首位打者を取った時は印象に残っています」

学業に秀でていた香川は中学受験を経て、最難関の開成中に合格。中高と６年間、開成で白球を追った。

「中学は練習、週４か週５でした。自分の代では『練習やりたい』という選手が多くて、監督に頼み込んで朝とか午後とか、めちゃくちゃ自主練していました。ほぼ毎日、練習していましたね。高校でのベンチ入りは１年秋からです」

■「野球には一区切り…別のことをしようと」

挫折もあった。左投げの特徴を生かそうと投手に挑戦したが、高２の春季大会前に左肘を負傷。最後まで尾を引き、選手としては不完全燃焼に終わった。それでも高３夏の東東京大会４回戦、文京戦では３−１５で敗れたが、途中出場で左前にヒットを放ち、江戸川球場のスコアボードにＨランプをともした。

「肘は高３の夏まで良くならなかったです。高３の春からキツくて、『野球やめたいな』とずっと思いながら、夏までやっていました。最後の打席は１−１５とか大差の中、自分としては『情けないな』と、悔しい中で打席に入った記憶があります。それでもけがに苦しむ中、最後はヒットで終われたのは、幸せでした。高３の夏の時点で、もう野球には一区切りつけて、別のことをしようと思っていたんです」

さよなら、野球。あんなに好きだった夏の甲子園大会だが、テレビ視聴をやめた。プロ野球の結果にも、意識して距離を置いた。東大に照準を絞り、新たな挑戦を始めた。季節は巡り、晩秋へ。すると、本能が野球を欲していると気づいた。逃れられない何かとも言えた。

「宿縁みたいな。野球から一度、離れてみると、やっぱり物足りなくて。野球からは離れられないんだろうな、野球に関わりたいなって。浪人期の夏前には、東大に入ったら野球部に入ろうと思っていました」

■新人戦で０−５→９−８のミラクル逆転勝ち

１浪後、サクラサク。けがにも泣いた自身の実力を踏まえ、学生コーチとしての入部を決めた。１年、２年、３年と学年を重ねるごとに、任される裁量も大きくなり、やりがいも増していった。チームを思い、ナインを思い、尽くした。献身的な姿勢を貫き、信頼をつかんでいった。

「最初はノックを打たせてもらうなど、練習のサポートからです。２年生からはＢチームの中心的な学生コーチ。結構、引っ張っていけたと思います。岩手での夏合宿中、サマーリーグで地元のチームなどと５試合やる中で、『勝ち越そう』という目標を掲げて、結局勝ち越せなかったんですが、例年にはないぐらい勝ったりとか。ベンチの雰囲気もすごく良かったので、印象に残っています」

岩手の地で生まれた熱情は、大きな１勝を生み出す。昨年１１月４日、神宮で行われた秋季フレッシュトーナメント・立大戦。東大ナインは０−５と劣勢の４回裏から猛反撃。１１安打９得点と逆転に成功し、９−８で大熱戦を制した。東大の最終順位は４位になった。

「ベンチに入って、サインを出したり選手交代をやっていました。自分の中では大学野球人生の中で忘れられないポイントになる試合です」

そしてこの春の東京六大学野球リーグ戦。東大は法大１回戦で２−１と逆転勝ちすると、２回戦では８−５と打ち合いを制して、２連勝で９年ぶりの勝ち点をマーク。法大を相手に２連勝での勝ち点は、１９２８年以来９８年ぶりの快挙だった。

「ボールボーイとして、グラウンドレベルから見届けました。去年も力のある選手がいて、いろいろ取り組んだ中で、勝ち点はなかなかつかめなかった。新チームになって先勝し、初めて迎える勝ち点のチャンス。思ったより、あっさりいったなという感覚が強かったです。自分らの代でいうと、秋のフレッシュで立教さんに競り勝つとか、競る中でのゲーム運びができるようになってきた。それが出せた」

選手と指導者、学生コーチにマネジャー、アナライザーらチームスタッフが創意工夫を重ね、一丸となって強敵に挑んでいくことこそ、東大野球部の妙味。そこで学生コーチを担う喜びを、香川はこう表現した。

「２つの軸があると思っています。１つはマネジメントに近い部分、策を考えて打ったり、それを実行すること。もう１つは選手のサポートをしっかりする。策を打つ上で自分が意識しているのは、準備を怠らずに事前の想定をしておくこと。想定しておけば周囲からは『しっかり網羅しているな』と説得力を上げることになる。逆に想定できなければ、信頼は落ちます」

■選手起用の提言は「聞き入れてくださる」

学生コーチは選手起用についても、大久保裕監督、石井清助監督に提言を行う。

「ありがたいことに結構、聞き入れてくださるんです。学生コーチの意見も重視してくださるので、自分たちの考えたことがグラウンドに現れるのもやりがいにつながっています」

東大野球部を目指す高校生には、こんなエールを送ってくれた。

「東大野球部を目指す中、自分で試行錯誤して、プレッシャーの中で準備する上で学べたことは、野球部の活動にも生きています。まずは受験勉強をしっかり頑張ることが、自分で考えて行動することの練習になると思います」

選手としてではなく、チームスタッフとして東大野球部を志す若者たちには、こう呼びかけた。

「裁量を持たせてもらえる部活なので、目指してみる価値はあると思います。特にアナリストは『日本一のアナリストになる』を目標に掲げて活動していて、本当にすごい仕事をしています。マネジャーも面白いと思います。選手じゃなくても、挑戦できる環境が整っていますので」

実力差は当然ある。だが、レギュラーもチームスタッフも、諦めることとは無縁。誰もが目前の１勝に全力を尽くす。それが東大野球部の魅力だ。夏の鍛錬を経て、実りの秋。赤門軍団はどんなドラマを、神宮の杜で見せてくれるのだろうか。