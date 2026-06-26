【W杯2026】高橋成美、スウェーデン戦を“現地応援” 代表ユニ姿ではしゃぐショット多数投稿「全部いい写真すぎる！」「とても楽しそう」
元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。同日（現地時間25日）にアメリカ・テキサス州アーリントンのダラススタジアムで開催された、FIFAワールドカップ2026（W杯）グループステージの日本代表第3戦となるスウェーデン戦を観戦したことを、現地での写真を添えて報告した。
【写真多数】「とても楽しそう」“サムライブルー”代表ユニ姿でスタジアムではしゃぐ高橋成美
高橋は「決勝トーナメント進出おめでとうございます めちゃくちゃ楽しかった 感動しました!!次はブラジル戦 全力応援」と喜びをつづり、30日（現地時間29日）に開催される決勝トーナメント初戦のブラジル戦も引き続き観戦することを示唆。写真では、サムライブルーのユニフォームを着用し、現地のスタジアムを満喫する様子を多数披露した。
コメント欄では「ナイス応援 全部いい写真すぎる！」「お写真全部素敵です〜 帽子の成美ちゃん可愛すぎます」「とても熱い試合だったみたいですね! 高橋さんもとても楽しそうで何よりです」「スタジアム外で見かけました！めちゃ熱いゲームでしたね ブラジル戦も全力で応援しましょう」などの声が寄せられている。
【写真多数】「とても楽しそう」“サムライブルー”代表ユニ姿でスタジアムではしゃぐ高橋成美
高橋は「決勝トーナメント進出おめでとうございます めちゃくちゃ楽しかった 感動しました!!次はブラジル戦 全力応援」と喜びをつづり、30日（現地時間29日）に開催される決勝トーナメント初戦のブラジル戦も引き続き観戦することを示唆。写真では、サムライブルーのユニフォームを着用し、現地のスタジアムを満喫する様子を多数披露した。
コメント欄では「ナイス応援 全部いい写真すぎる！」「お写真全部素敵です〜 帽子の成美ちゃん可愛すぎます」「とても熱い試合だったみたいですね! 高橋さんもとても楽しそうで何よりです」「スタジアム外で見かけました！めちゃ熱いゲームでしたね ブラジル戦も全力で応援しましょう」などの声が寄せられている。