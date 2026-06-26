『LV999の村人』第1話あらすじ＆場面カット解禁 7月1日放送スタート
アニメ『LV999の村人』が7月1日24:00よりテレ東、BSフジにて放送される。ABEMA、DMM TVでは7月1日24:00より独占見放題配信開始となり、第1話は地上波同時配信、第2話以降は地上波1週間先行にて配信となる。
【画像】女キャラ可愛い！公開された『LV999の村人』場面カット
放送に先駆け、第1話「Lv1 世界の仕組み」の先行カット・あらすじが解禁。あわせて、各話台本ハッシュタグキャンペーン、SANKO MARKETING FOODSとのタイアップ施策も同時に始動した。
『LV999の村人』は「小説家になろう」にて2015年から連載開始し、「KADOKAWA」にて刊行されている星月子猫氏（イラスト：ふーみ氏）による人気小説で、原作小説全8巻が発売中。「月刊コンプエース」にてコミカライズも連載されており1〜20巻が発売中で、作品人気は日々勢いを増し続け、シリーズ累計400万部を突破している。
■第1話「Lv1 世界の仕組み」あらすじ
生まれ持った役割により強さが決まり、人間と魔族が対立している世界。最弱の「村人」でありながらLV999に達した鏡浩二は、モンスター討伐に訪れた洞窟で、魔族の少女アリスを狙う勇者レックス一行と遭遇する。鏡は圧倒的な力で勇者たちの攻撃からアリスを守り、その常識外れな強さで彼らを圧倒する。そして鏡はレックスたちに意味深な言葉を残していく。
【画像】女キャラ可愛い！公開された『LV999の村人』場面カット
放送に先駆け、第1話「Lv1 世界の仕組み」の先行カット・あらすじが解禁。あわせて、各話台本ハッシュタグキャンペーン、SANKO MARKETING FOODSとのタイアップ施策も同時に始動した。
■第1話「Lv1 世界の仕組み」あらすじ
生まれ持った役割により強さが決まり、人間と魔族が対立している世界。最弱の「村人」でありながらLV999に達した鏡浩二は、モンスター討伐に訪れた洞窟で、魔族の少女アリスを狙う勇者レックス一行と遭遇する。鏡は圧倒的な力で勇者たちの攻撃からアリスを守り、その常識外れな強さで彼らを圧倒する。そして鏡はレックスたちに意味深な言葉を残していく。
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