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　ポケモン30周年のピックアップテーマ「でかける」をイメージしたグッズシリーズ『Pokémon Timeless Adventure』が、7月4日にポケモンセンターで発売される。ポケモンセンターオンラインでは7月2日10時より取り扱いを開始する。

【画像あり】透明なケースからはポケモンのぬいぐるみがチラ見え　グッズラインナップ

　本シリーズは、ピカチュウ・ツタージャ・ポカブ・ミジュマルが、イッシュ地方のスカイアローブリッジへお出かけしている様子を描いたアートを使用したグッズシリーズ。

　缶入りのロールクッキー、カラビナリング付きのアクリルキーホルダー、アクリルブロック、A4クリアファイルなどがラインナップされる。5枚入りのステッカーセットには、ピカチュウたちのダイカットステッカーも含まれる。

　あわせて、「でかける」にちなみ、ぬいぐるみを連れ歩くことができる多機能キャリーケース「フロントオープンキャリーケース」も登場する。内側はくさ・ほのお・みずの各タイプに合わせ、最初のパートナーとなるポケモンたちの総柄デザインを採用。

　モンスターボール風のファスナートップやキャスターが特徴で、軽い手荷物をかけられるサイドフックも備える。フロントオープン式の透明ポケットからは、お気に入りのポケモンをのぞかせることができる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）