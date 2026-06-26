ニューカッスルは売却を断固拒否 アーセナルがブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスを補強候補にリストアップ、代理人とはすでに接触か
アーセナルはニューカッスルに所属するブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスの獲得に興味を持っているようだ。英『Daily Mail』が伝えている。
現在28歳のギマランイスは2022年よりニューカッスルでプレイしており、これまで公式戦通算195試合に出場し、31ゴール32アシストを記録。チームの心臓として欠かせない役割を担ってきた。
そんななか、プレミアリーグ連覇に向けて中盤の補強を計画するアーセナルが同選手を補強候補にリストアップした模様。すでに同選手の代理人とは直接交渉を行ったようで、ギマランイスはアーセナルが正式なオファーを提出するか迷っている数少ない選手の一人だという。
また現行契約を2年残すギマランイスをニューカッスルは売却する気がない模様。同メディアは「ニューカッスルの首脳陣は、関係する代理人に対し、ギマランイスを売却するつもりはなく、いかなるオファーも拒否すると伝えた」と報じている。
アストン・ヴィラでプレイするイングランド代表MFモーガン・ロジャーズにもアーセナルは注目しているとされているが、今夏の補強に注目だ。