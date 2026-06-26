アーセナルはニューカッスルに所属するブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスの獲得に興味を持っているようだ。英『Daily Mail』が伝えている。



現在28歳のギマランイスは2022年よりニューカッスルでプレイしており、これまで公式戦通算195試合に出場し、31ゴール32アシストを記録。チームの心臓として欠かせない役割を担ってきた。



そんななか、プレミアリーグ連覇に向けて中盤の補強を計画するアーセナルが同選手を補強候補にリストアップした模様。すでに同選手の代理人とは直接交渉を行ったようで、ギマランイスはアーセナルが正式なオファーを提出するか迷っている数少ない選手の一人だという。





アーセナルだけでなく、これまでマンチェスター・ユナイテッドなど多くのクラブがギマランイスに注目している噂が浮上してきたが、同選手が移籍を希望しているかどうかは不明とのこと。しかし、複数クラブのターゲットに挙がっていることは理解しているようだ。また現行契約を2年残すギマランイスをニューカッスルは売却する気がない模様。同メディアは「ニューカッスルの首脳陣は、関係する代理人に対し、ギマランイスを売却するつもりはなく、いかなるオファーも拒否すると伝えた」と報じている。アストン・ヴィラでプレイするイングランド代表MFモーガン・ロジャーズにもアーセナルは注目しているとされているが、今夏の補強に注目だ。