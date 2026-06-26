スクートは、大阪/関西〜シンガポール線のダイヤを、10月25日から始まる冬スケジュールから刷新する。

現在は大阪/関西を午後、シンガポールを早朝に出発するダイヤで運航している。新たなダイヤでは大阪/関西を昼、シンガポールを深夜に出発するダイヤとなり、利便性が向上する。シンガポールを拠点としたタイ・マレーシア・インドネシアを含む東南アジア各都市やオーストラリアなど以遠ネットワークへの接続も強化する。

安武秀敏日本支社長は、「日本は、スクートにとって常に重要な市場です。今回のスケジュール刷新により、関西からご利用のお客様の利便性がさらに向上することを期待しています。また、より多くのお客様にシンガポールをはじめとする当社の広範なネットワークへとご旅行いただけることを心より願っております」とコメントした。

スクートは現在、札幌/千歳、東京/羽田、東京/成田、大阪/関西、沖縄/那覇の日本5空港に週41往復を運航している。

■ダイヤ

TR813 大阪/関西（11：30）〜シンガポール（17：30）／毎日（10月25日〜）

TR812 シンガポール（03：05）〜大阪/関西（10：15）／毎日（10月25日〜）