ブラジル出身のヤクルト・松元ユウイチヘッドコーチが２６日、日本時間３０日午前２時から行われるサッカーＷ杯の日本対ブラジル戦の開催を心待ちにしている。

この日、遠征先の大阪から早朝の新幹線で帰京した松元ヘッドは、球場入りする前に東京駅の喫茶店で日本対スウェーデン戦をスマホで観戦。「いい試合でしたよ。やっぱり日本は強いな」と感嘆した。

日本代表の次戦は同ヘッドの郷里でもあるブラジル代表。今大会もセレソンの試合を欠かさずチェックしている。決勝トーナメント１回戦は日本時間３０日午前２時キックオフ。当日は遠征先の青森・弘前に滞在しているが「観ますよ」と力強く宣言。「ブラジルを応援しますよ。でも、どっちが勝っても、その次のステージに行けるわけですから。楽しみっちゃ楽しみですね」と心を躍らせた。

現在、ヤクルトは同率首位の阪神、巨人を０・５ゲーム差で追う。「ブラジルもヤクルトと一緒です。守って、守ってワンチャンで」と自チームと王国の戦いぶりをだぶらせていた。