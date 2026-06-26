２６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、森保ジャパンがサッカー北中米Ｗ杯のスウェーデン戦を１−１で引き分け、決勝トーナメント進出を決めたことを伝えた。

元日本代表で、１９９３年の“ドーハの悲劇”を森保一監督（５７）とともに経験した元日本代表の武田修宏氏（５９）がスタジオに生出演、元サッカー日本代表の中澤佑二氏（４８）がリモートで生出演し、ＭＶＰ級の活躍をした選手について語った。

中澤氏はチュニジア戦に続いてスタメン出場したＭＦ田中碧とＧＫ鈴木彩艶を挙げ、田中について「本来は攻撃にいく選手で、攻撃に目がいきがちなんですけど、今日の試合は特に守備でファウルを取られるところが多かった。（相手の）攻守の切り替えのところで効いていたなと」と指摘。

ＭＣの宮根誠司アナから「スウェーデンの選手は大きいから怖いでしょ？」と問われると、「身長もそうですし、パワーもありますので、勇気がいることだと思いますけど、普段から海外でやってますので、免疫はあるんだなと改めて実感しました」と答えた。

また、鈴木について、コーナーキックからのゴール前のピンチで「昔ならパンチングで逃げるところをキャッチ（で防ぐこと）もありがたい。キャッチでシャットアウトできるのは大きい」と語り、「あれだけ人（相手攻撃陣）がいる中でキャッチできる技術の高さは彩艶選手だなと思いました」と称賛した。