スモビジで月100万円を狙うための30日間ロードマップ…スモビジ起業家が明かす鉄板のビジネス13選

会社員として働きながら、副業やスモビジを始めたい。そう考えていても、平日は本業で忙しく、まとまった時間を確保できない人も多いのではないでしょうか。 しかし、スモールビジネス情報メディア「ビズライブラリー」を運営する海保堅太朗氏は、「週8時間あれば十分立ち上げられる」と語ります。今回は、会社員が限られた時間でスモビジを始めるための具体的なステップを聞きました。全5回の第4回。みんかぶプレミアム連載「副業・スモビジで億り人に 令和の稼ぎ方新常識」