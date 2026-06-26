【「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」展示】 期間：6月23日～ 場所：SEGA STORE TOKYO （東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷 PARCO6階）

東京・渋谷の渋谷PARCO「SEGA STORE TOKYO」にて、DNAフィギュア「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」が6月23日より期間限定で展示されている。

DNAフィギュアとは、キャラクターやIPが持つ特徴をもとに DNAを設計・合成し、そのDNAをフィギュア内部に封入することで、「存在そのもの」を表現する新たなフィギュア。「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」35周年プロジェクトの一環として、最先端バイオテクノロジーを用いた作品を発表してきたLOM BABYによるコラボレーションプロジェクトとなっている。

本フィギュアは、6月23日より、渋谷PARCOの6階にある「SEGA STORE TOKYO」にて世界初公開された。今回、その実物を撮影してきたので、本稿では現地の様子を写真で一挙お届けする。

【セガストア】【ソニック35周年記念「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」コンセプトムービー】

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