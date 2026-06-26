「ダブル台風」は27日、東海地方に最接近する見込みです。26日夜から27日にかけて非常に激しい雨が降るところがあり、気象台は土砂災害などへの厳重な警戒を呼びかけています。



東海地方でも26日夜から27日にかけて警戒が必要なダブル台風。気象台によりますと、台風8号は27日未明から明け方、7号は27日昼前から夕方にかけて、東海地方に最も接近する見込みです。



ダブル台風が持ち込む暖かく湿った空気の影響で、梅雨前線の活動はさらに活発になる見込みで、27日正午までの24時間に降る雨の量は、いずれも多い所で愛知と三重が150ミリ、岐阜で130ミリと予想されています。





台風最接近を前に、既に各地で激しい雨が降っている東海3県。岐阜市では…。（リポート）「午後2時です。現在雨は降っていませんが、鵜飼観覧船乗り場へと続く道路は水に浸かってしまっています」25日からの雨で水位が上がり、茶色く濁った長良川。増水などの影響で、26日の鵜飼の観覧は今年初めての中止に。三重県名張市では25日夜、県道脇の木が倒れて電線が切れる被害があり、周辺の住宅など最大約1900戸が一時停電となりました。既に各地で影響が出始めていますが、1日に2つの台風が最接近するのは27日です。名古屋地方気象台は26日、緊急の会見を開きました。名古屋地方気象台の予報官：「不確実性がある。雨が長引くかたちと、いったん風などが収まったとしても、また次の台風が接近してくるので、油断せずに構えていただきたい」東海3県では、26日夜から27日昼すぎにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降るところがある見込みで、土砂災害などへの厳重な警戒が必要です。