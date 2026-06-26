シャトレーゼ「ももフェア」開催　山梨県産“完熟桃”1/2個使用タルトなど登場、店舗で仕上げる限定ケーキも

株式会社シャトレーゼ(本社:山梨県甲府市)は7月3日から、全国の菓子専門店「シャトレーゼ」で毎年恒例の「ももフェア」を順次開催する。

フェアでは、日本一の桃の名産地･山梨県産の“完熟桃”を使ったスイーツを展開する。シャトレーゼでは、「木の上でギリギリまで収穫を待ち、糖度を上げ、柔らかさにこだわった桃」を“完熟桃”としている。

シャトレーゼ「ももフェア」

フェアの開催期間は店舗ごとに異なり、7月3日〜12日、7月10日〜19日、7月17日〜26日の3期間に分けて実施する。実施店舗や開催期間は、公式サイトの「ももフェア」特設ページで確認できる。

〈ケーキマイスターが店舗で仕上げる「マイスターケーキ」4品〉

産地直送で届いた完熟桃を店舗でカットし、ケーキマイスターが仕上げる「マイスターケーキ」を販売する。切りたてならではのジューシーな果汁や豊かな香りを楽しめるのが特徴。一部店舗では取り扱いがない。

◆【マイスターケーキ】山梨県産 完熟桃のまんまるレアチーズタルト(税込669円)

完熟桃を半玉使用したタルト。香ばしいタルトに北海道産クリームチーズを使ったレアチーズクリーム、ホイップ入りカスタードクリームを合わせ、山梨県産完熟桃を丸ごとトッピングした。販売期間は7月1日から。

山梨県産 完熟桃のまんまるレアチーズタルト

◆【マイスターケーキ】山梨県産完熟桃のフルーツボンブケーキ(税込486円)

ココアスポンジに桃クリームとフランボワーズムースを重ね、山梨県産完熟桃をたっぷり飾ったボンブ型ケーキ。桃クリームとムースの間には桃果肉入りソースを挟み、食感のアクセントを加えた。販売期間は7月1日から。

※使用する桃のうち山梨県産桃は79%。

【画像11点】シャトレーゼ「山梨県産完熟桃のフルーツボンブケーキ」「ひょっこりしろくまの白桃ソーダゼリー」など“ももフェア”ラインアップ

◆【マイスターケーキ】山梨県産完熟桃のフルーツパフェ(税込507円)

完熟桃を主役に、ミントを組み合わせた清涼感のあるパフェ。

レッドドラゴンフルーツミントゼリー、ラズベリー桃ムース、桃ゼリー、ナタデココ、ホイップクリームなどを重ね、山梨県産桃を飾った。販売期間は7月1日から。

※使用する桃のうち山梨県産桃は77%。

※酒を使用している。

◆【マイスターケーキ】山梨県産完熟桃のレアチーズタルト(ホール15cm、税込3,240円)

完熟桃をたっぷり飾ったホールタイプのレアチーズタルト。タルト生地にホワイトチョコレート、レアチーズクリーム、カスタード入りホイップクリーム、スポンジなどを重ねた。

【Web予約】

･受付:7月1日〜

･受け取り:7月6日〜

〈白桃を使ったプレミアムケーキも〉◆北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート 山梨県産白桃&苺(税込702円)

山梨県産白桃と夏苺を使ったショートケーキ。純生クリームに桃ペーストを合わせ、シロップ漬けした山梨県産白桃と夏苺をサンドした。

※白桃原料の97%が山梨県産。

【Web予約】

･受付:7月3日〜

･受け取り:7月8日〜

◆山梨県産白桃と苺のプレミアムフレジェ(税込799円)

山梨県産白桃を断面と天面に飾ったフレジェ。ホワイトチョコクリームが白桃の香りを引き立て、苺の酸味がアクセントとなっている。

フェア期間限定商品で、店舗によって販売期間が異なる。フェア未実施店舗では販売しない。

〈定番ケーキや夏向けスイーツも〉◆まんまる白桃ケーキ(税込432円)

白桃をイメージした丸いケーキ。パンナコッタ、スポンジ、白桃ホイップクリーム、白桃ムース、ラズベリーソースを組み合わせた。

※酒を使用している。

【Web予約】

･受付:7月1日〜

･受け取り:7月6日〜

◆ひょっこりしろくまの白桃ソーダゼリー(税込410円)

海から顔をのぞかせるしろくまをイメージしたスイーツ。2種類のソーダ風味ゼリー、ヨーグルトクリーム、白桃シロップ漬け、ナタデココを組み合わせ、シリアル入りチョコレートでしろくまの顔を表現した。

【Web予約】

･受付:7月1日〜

･受け取り:7月6日〜

このほか、「やわらか氷バー 山梨県産白桃」(1本97円、6本入り496円)、「フルーツのジュレ 白桃」(183円)、「山梨県産白桃杏仁豆腐」(194円、いずれも税込)なども販売する。