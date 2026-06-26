辻希美、ひとり立ちする10ヶ月次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの笑顔ショット公開「カメラ目線可愛すぎる」「癒やしパワー満点」
【モデルプレス＝2026/06/26】タレントの辻希美が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのソロショットを公開した。
【写真】39歳5児のママタレ「カメラ目線可愛すぎる」10ヶ月次女がひとり立ちして満面の笑顔
辻は「おやすみ」「なさい ＃10ヶ月」と添え、室内で撮影した夢空ちゃんの写真を連投。薄紫のセットアップとチェック柄のスタイを着用した夢空ちゃんが、笑顔で手を前に伸ばし、歩いてカメラに近づこうとする愛らしい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「天使すぎる」「可愛さが溢れてる」「カメラ目線可愛すぎる」「癒やしパワー満点」「すくすく元気に育ってる」「1日の疲れが吹き飛ぶ」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「カメラ目線可愛すぎる」10ヶ月次女がひとり立ちして満面の笑顔
◆辻希美、夢空ちゃんのソロショット披露
辻は「おやすみ」「なさい ＃10ヶ月」と添え、室内で撮影した夢空ちゃんの写真を連投。薄紫のセットアップとチェック柄のスタイを着用した夢空ちゃんが、笑顔で手を前に伸ばし、歩いてカメラに近づこうとする愛らしい姿が収められている。
◆辻希美の投稿に「天使すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「天使すぎる」「可愛さが溢れてる」「カメラ目線可愛すぎる」「癒やしパワー満点」「すくすく元気に育ってる」「1日の疲れが吹き飛ぶ」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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