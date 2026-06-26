２６日午後４時４１分、高知地方気象台は高知県気象解説情報（台風第７号）を発表。



高知県では、２６日夜のはじめ頃から２７日明け方にかけて低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に十分注意してください。２７日朝から昼過ぎにかけて強風、２７日朝から夕方にかけてうねりを伴った高波に十分注意してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。



気象概況

台風第７号は、２６日１５時には奄美市の西南西約１６０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで中心から半径３３０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

また、梅雨前線が東シナ海から西日本や東日本太平洋沿岸を通って、日本の東にのびており、ほとんど停滞しています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や台風第７号の持ち込む暖かく湿った空気の影響で、高知県では２７日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



防災事項

低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害、強風、うねりを伴った高波に十分注意してください。

落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



補足事項

今後発表する防災気象情報に留意してください。

次の「高知県気象解説情報」は、２６日２３時３０分頃に発表する予定です。