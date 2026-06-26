２４日、来場者が注文したコーヒーを入れる人型ロボットＭＡＴＲＩＸ−３。（大連＝新華社記者／張博群）

【新華社大連6月26日】中国遼寧省大連市で25日まで3日間開かれた世界経済フォーラム（WEF）の第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）では、人工知能（AI）、ロボット、量子コンピューティングなどに関連するさまざまな最先端技術が多数披露された。

大連国際会議センター1階には、月面での3Dプリンティング専用に設計された「月面レゴリスインサイチュ3Dプリンティングシステム」の試作機が設置された。同システムは全工程で月の砂のみを原料としており、将来の地球外建設において、地球からの建築資材の輸送への依存度をいかに下げられるかを直感的に示している。

同装置を開発した深宇宙探査実験室は、世界の宇宙科学技術の最前線の探査に取り組む中国の科学研究機関。現場の職員は「この装置は将来的に、月面のレンガの焼成、道路の舗装、居住モジュールの建設など複数のエンジニアリングシナリオに利用でき、月面のインフラを現地の資源を活用してその場で建設できることを示している」と語った。

２４日、「機器人如鏡」展を見学するフォーラムの参加ゲスト。（大連＝新華社記者／張博群）

別のゾーンには「スマートカフェ」と名付けられた展示エリアが設けられ、多くのゲストを引き付けた。身長1.7メートルの人型ロボットMATRIX-3がカウンターに立ち、客からの注文情報を受け取ると、目の前のコーヒーマシンを正確に操作し、出来上がった香ばしいコーヒーを客に手渡していた。

人型ロボットの研究開発を手がける上海矩陣超智系統集成のプロジェクトディレクター、許耀庭（きょ・ようてい）氏は「これは5月18日に発表された最新の製品で、最大の強みは現実空間における持続的なインタラクション、サービスの引き受け、長期的な運用能力にある」と紹介。現在、エンボディドAI（身体性を持つ人工知能）は実験室から実生活のシーンへの応用へと加速していると説明した。

２４日、第１７回夏季ダボス会議会場の月面レゴリスインサイチュ３Ｄプリンティングシステム。（大連＝新華社記者／武江民）

夏季ダボス会議に何度も参加している上海黒湖網絡科技の最高経営責任者（CEO）、周宇翔（しゅう・うしょう）氏は「過去2年、最先端技術のイノベーションについての議論は、コンセプトの段階や実験室レベルのものが多かった。しかし今年は、イノベーションの産業応用が大規模、加速的に起きている」と話した。

今回のフォーラムで発表された「2026年十大新興技術」報告では、主に転換期を迎え、間もなく大規模な応用が実現しようとしている科学研究成果や画期的な技術が紹介された。中でも、AIやグリーン（環境配慮型）・低炭素分野に焦点を当てた「ワールドモデル」、直接リチウム抽出（DLE）技術、全シナリオ対応型系統連系エネルギー技術、PFAS（ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物）分解技術などが関心を集めている。（記者/張博群、武江民）