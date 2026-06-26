【台風情報】気象庁がダブル台風の最新進路など発表　あす時間差で関東甲信越に接近　大気不安定で雷や突風も

気象庁は26日午後4時24分、台風7号と8号の“ダブル台風”について関東甲信地方気象解説情報を出した。

関東甲信地方では、27日明け方から夜遅くにかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要だとしている。

また、27日明け方から昼前にかけて暴風に、27日朝から28日にかけてうねりを伴った高波にも警戒を呼びかけた。

気象概況

気象庁によると、本州付近に前線が停滞し、活動が活発になっているという。

台風7号は、26日15時には鹿児島県奄美市の西南西約160キロにあって、1時間に約15キロの速さで北東へ進んでいる。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっている。

台風8号は、26日15時には日本の南にあって、1時間に約50キロの速さで北へ進んでいる。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっている。

台風8号は、27日明け方から昼前にかけて関東甲信地方にかなり接近し、上陸する可能性もありるという。その後、台風7号が、27日夕方から夜遅くにかけて関東甲信地方に接近する見込み。2つの台風はその後、日本の東で温帯低気圧に変わるとみられている。

前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や、台風7号や台風8号の持ち込む暖かく湿った空気の影響で、関東甲信地方では27日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込み。

台風の接近前の26日から大雨となっている所があり、27日にかけて総降水量が多くなるとみられている。

雨の予想

関東甲信地方では、停滞する前線の影響で、台風が接近する前の26日から断続的に激しい雨の降る所があり、27日は台風7号や台風8号の雨雲により、明け方から夜のはじめ頃にかけて非常に激しい雨の降る所もある見込み。

台風の進路や発達の程度によっては、大雨となる地域や期間が拡大する可能性があるという。

26日に予想される1時間降水量は多い所で、

関東地方南部 30ミリ

甲信地方 40ミリ

27日に予想される1時間降水量は多い所で、

関東地方南部 50ミリ

甲信地方 50ミリ

関東地方北部 50ミリ

伊豆諸島 50ミリ

26日18時から27日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東地方北部 200ミリ

関東地方南部 200ミリ

甲信地方 200ミリ

伊豆諸島 200ミリ

その後、27日18時から28日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東地方北部 100ミリ

関東地方南部 100ミリ

伊豆諸島 100ミリ

風の予想

伊豆諸島や関東地方の海上では、27日明け方から夜遅くにかけて、非常に強い風が吹くという。台風の進路や発達の程度によっては、暴風となる地域や期間が拡大する可能性がある。

27日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 25メートル（35メートル）

伊豆諸島 25メートル（35メートル）

波の予想

伊豆諸島や関東地方の海上では、27日朝から28日にかけてうねりを伴って大しけとなる。台風の進路や発達の程度によっては、警報級の高波となる地域や期間が拡大する可能性があるという。

27日に予想される波の高さ

関東地方 6メートル うねりを伴う

伊豆諸島 6メートル うねりを伴う

28日に予想される波の高さ

関東地方 5メートル うねりを伴う

伊豆諸島 6メートル うねりを伴う

防災事項

関東甲信地方では、27日明け方から夜遅くにかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要。また、27日明け方から昼前にかけて暴風に、27日朝から28日にかけてうねりを伴った高波に警戒し、塩害にも注意が必要だという。

27日夜遅くにかけて、落雷、竜巻などの激しい突風にも注意。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努める必要がある。

ひょうのおそれもあるので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要だという。