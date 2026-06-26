26日（金）は南西諸島に台風7号が接近。また梅雨前線が停滞する西日本〜東日本でも台風周辺の湿った空気が梅雨前線を刺激し、大雨となっています。これまでの1日の天気を振り返ります。

■台風7号が南西諸島に接近 27日（土）は西日本〜東日本へ 関東は8号も直撃か

26日（金）は台風7号が沖縄本島などの東の海上を北上し、雨や風が強まりました。特に沖縄本島地方では最大瞬間風速30メートル前後が吹きました。午後3時現在、台風7号は沖縄から離れつつあり、雨や風のピークは過ぎたとみられます。夜にかけて奄美地方に接近し、27日（土）はスピードを上げながら西日本〜東日本の太平洋沿岸を進む見込みです。また、日本の南の台風8号も速度を上げながら北上し、27日（土）には東日本に接近、あるいは上陸する可能性があります。8号は7号よりも早く、東日本に接近しそうです。関東では27日（土）朝〜昼前にかけて8号が接近、夕方〜夜遅くにかけて7号が接近するため、2回の大雨のピークがありそうです。

【最大瞬間風速】（午後3時までの最大値）

渡嘉敷（沖縄本島地方）30.6メートル

那覇（沖縄本島地方） 29.2メートル

安次嶺（沖縄本島地方）27.8メートル

■西日本〜東日本は台風接近前から大雨に

西日本〜東日本付近には梅雨前線が停滞しています。台風7号や台風8号周辺の暖かく湿った空気が前線に向かって流れ込んでいる影響もあり、前線が活発化。午後3時までに、九州〜東海の各地で1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨を観測しています。特に近畿では活発な雨雲がかかり、大阪の生駒山では観測史上1位となる、1時間に76.5ミリの雨を観測しました。また、京都の精華町では土砂災害が発生したとして、警戒レベル5の緊急安全確保が発令されました。（午後3時現在も継続中）そして、九州を中心に数日間にわたって大雨が続いているところもあります。九州北部では72時間降水量が500ミリを超えているところもあり、長崎・五島市の福江では600ミリを超えています。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところもありますので、今後、少しの雨でも土砂崩れが発生する可能性があります。崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。

【1時間降水量】（午後3時までの最大値）

生駒山（大阪） 76.5ミリ ★観測史上1位

葛城山（和歌山）70.0ミリ ★6月の観測史上1位

河内長野（大阪）69.5ミリ ★観測史上1位

大栃（高知） 69.5ミリ

阿蘇乙姫（熊本）55.5ミリ

【72時間降水量】（午後2時までの最大値）

福江（長崎） 617.0ミリ

上大津（長崎） 573.0ミリ

嬉野（佐賀） 558.5ミリ

阿蘇乙姫（熊本）555.0ミリ ★6月の観測史上1位

■大きな揺れのあった北日本でも雨 少しの雨でも土砂災害に注意

北日本も日本海を進む低気圧の影響で雨が降っています。このあとも局地的に強まったり、雷を伴うところもありそうです。25日（木）の地震で揺れの大きかった地域では、地盤の緩んでいるところがあるかもしれません。少しの雨でも土砂災害に注意してください。

気象予報士 敷波美保