【台風情報】異例の“1日2台風”　ダブル台風があす関東を連続直撃か　通過後も前線影響で雨残る

連日、ネットでトレンド入りしているダブル台風。今週末は全国各地でその影響を大きく受け、荒れた天気となりそうだ。

ダブル台風 27日関東に直撃か

気象庁が26日夕方に発表した台風情報によると、27日(土)は台風が2つ、日本の南の海上を太平洋側の海岸線に沿うように進む予想だ。

26日夕方の予想では、ダブル台風が関東に直撃する可能性も高まってきた。

朝は台風8号の接近に伴い、東海や関東では大雨となる見込み。

土砂災害や河川の氾濫、低地の浸水など、大雨による災害に警戒が必要だ。

昼頃には一時的に雨は弱まるものの、まだ台風7号が控えている。

夕方以降は台風7号の影響が強まり、特に関東甲信では再び雨脚が強まる見込みだ。

関東を1日に2つの台風が接近する現象はとても珍しい。

2回も大雨が降ることが予想されるため、大雨災害に警戒が必要だ。

気象庁の予想雨量は以下の通りである。

27日6時から28日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 200ミリ

東海地方 300ミリ

近畿地方 100ミリ

東北地方 100ミリ

また、線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨災害のリスクがさらに高まることも考えられる。

台風が運ぶ湿った空気の影響で北陸や北海道でも雨が降ったり止んだり。全国的に傘が手放せない1日となるだろう。

28日 台風は日本の東へ

28日(日)は、2つの台風は温帯低気圧へ変わり、日本の東の海上へ離れていく予想だ。

そのため、日本海側や東北では晴れ間の出るところがありそうだ。晴れるところでは気温も上がり、特に九州では真夏日に迫る暑さが戻る見込み。

ただし油断は禁物だ。

四国や近畿、関東では台風が運んできた湿った空気が梅雨前線を刺激し、雨が降りやすい一日となりそう。特に梅雨前線に近い四国では、まとまった雨となる時間もありそうだ。

台風一過とはならないかもしれない。

週末は“雨”台風に注意

ダブル台風の影響で、今週末は広い範囲で大雨への警戒が必要となる。

特に太平洋側を中心に、短時間で雨が強まり、雨量が急増するおそれがある。

台風は次第に離れるものの、湿った空気の影響はすぐには収まらず、各地で雨の降り方の急変にも注意が必要だ。

最新の気象情報をこまめに確認し、安全を最優先に行動してほしい。

【執筆：岡部茉莉 フジテレビ気象センター・気象予報士】