お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２５日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、かが屋・加賀翔をゲストに迎え「【運命の出会い】かが屋・加賀翔の人生を変えた『コンビニでの出会い』がドラマすぎた【鬼越トマホーク】」と題した動画を公開した。

かが屋は、２０１５年に加賀と賀屋壮也で結成。緻密に作り込まれたコントネタと高い演技力で一躍ブレーク。キングオブコント決勝進出でも脚光を浴びたが、加賀が体調不良で休養。「２０２０年、僕、一回休んじゃうんで。８カ月くらい休んでました」と振り返った。

良ちゃんが「ちょっとメンタル的にみたいな？」と聞くと、加賀は「それが、まあ。一番、僕は痛感してた時期というか。『やばい…。体調崩しそう…』ってのがあったんですよ。寝れてなくて。結構、ネタを頑張らなきゃいけないシビアな時期だったんで。うわぁ寝れないなぁって。考えすぎて寝れないみたいな感じになってる気がして」と話した。

「やばいぞと思って。大きい仕事があったんですよ。『これ休んじゃったらマズいな』と思って…。不眠症とかを調べられる病院に行って。（頭に）電極とか付けられて。ちゃんと、いろんな検査したんですよ。そしたら…。『脳波が死んでます。あなたは』って言われて。『え？不眠症とかで来たんですけど…？』『いや、そんなことよりも脳波が死んでます』って言われて」と苦笑。

つづけて「お医者さんに大喜利を答えられるみたいな感じで『普通の人の脳波がこの感じなんですけど、加賀さんの波がこれです』って語尾で出す、あれをやられて。見たら本当にまっすぐ。『どういうことですか？』って聞いたら『もう脳が回転しすぎて止まってる。止まっちゃってるけど、あなたがそれに気づいてない』って言われて。『いや、いや、しゃべれてるじゃないですか？』って言って」と明かした。

さらに「『お笑いやりながら脳波が死んじゃってるんで。今、ゾンビみたいな、頭が切れてることを知らない魚みたいな』って言われて。『加賀さん、あなたはたぶん賢い方なんですよ。今、能力の半分くらいの状態で芸人やられてるみたいな感じですって。だから、もし今休んで、ちゃんと治療とか色々。脳波が動くようにすれば１００％の能力でやれますよ』って言われたんですよ。そんなの最高じゃないですか？やっぱ覚醒って憧れるじゃないですか？」と休養を決断した理由を明かした。

しかし、睡眠などが一向に改善される実感がなかったために別の病院に通った所、さらに衝撃の事実が判明。

「（別の医師から）『もしかしたら脳波が死んでるとかじゃなくて、元々動いてないだけかもしれないです』って言われて。『検査した部分がそもそも。まあ言ったらそんなに重要じゃない部分だったかもしれない。グラフで見ると大事な所も、そうじゃない所も全部同じみたいに出ちゃうんで』と。『そもそもない部分を検査してゼロですって言われちゃってるかもしれない』って…」と苦笑しながら、復帰への経緯を明かしていた。