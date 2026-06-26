昨年末に乳がんと診断され、その後、手術を受けて活動を再開した歌手の石原詢子さんが6月26日、自身のインスタグラムを更新。６回目の抗がん剤治療を受けることを報告しました。



【写真を見る】【 がん闘病 】石原詢子 ６回目の抗がん剤治療「腿に打つ注射も手足を冷やすのも好きじゃないけど、身体のため。ガンバ！」



石原さんは「今日は６回目の抗がん剤治療です。すべての数値も安定していたので、無事に投与を行えます。良かった！」と、治療が受けられることに安堵の気持ちを綴りました。





そして「腿に打つ注射も手足を冷やすのも好きじゃないけど、身体のため。ガンバ！」と、治療への前向きな気持ちを記しています。





石原さんは1週間前の投稿で、手術から半年が経過し、乳腺外科で術後の経過を診るための健診を受けたことを報告。





「先生から『よく頑張っていますね。あと少し。先が見えて来ましたからね･･頑張りましょうね』と仰ってくださった時に涙が出そうになりました。」と心境を吐露していました。





そして「ここからまだ1年は治療が続きますが、化学療法はあと３回。頑張れる！！！退院後、体調も回復して元気になりました。気持ちも今日のお天気のように晴れやかです！」と、治療への希望を綴っていました。

【担当：芸能情報ステーション】