同棲中でも生活費は「自分1人で負担」年収400万円・28歳女性の“節約ごはん”が報われないワケ
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、神奈川県に住む28歳女性の失敗談を紹介します。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：製造業
・年収：400万円
・貯蓄額：250万円
・家賃（住宅ローン）：6万2000円
・間取り：ワンルーム
・食費：4万円
・交際費：2万円
・電気代：6000円
・ガス代：6000円
・水道代：3000円
・通信費：1万円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
「もともと自分1人で住んでいた家で同棲が始まったが、生活費は折半ではなく、これまで通り自分1人で負担していたため金銭的に厳しかった」と節約のきっかけを振り返ります。さらに、節約の努力が報われないばかりか、深く傷ついてしまう出来事が待ち受けていました……。
「当時付き合って同棲していた彼氏に『節約ごはん』を作って用意していたが、彼氏の親が作るごはんと比べられてしまい、あまり喜んでもらえなかった」
女性は「節約して努力したのに、理解してもらえず、1人だけで頑張っている気がして寂しい気持ちになった」と落胆しているようです。
そして、「誰かのためであったり、自分1人で抱え込む必要のなかったりする節約は、誰かに相談し、正直な状況を伝えることは大事だと思った」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、神奈川県に住む28歳女性の失敗談を紹介します。
回答者のプロフィール【神奈川県在住28歳女性、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：製造業
・年収：400万円
・貯蓄額：250万円
・家賃（住宅ローン）：6万2000円
・間取り：ワンルーム
・食費：4万円
・交際費：2万円
・電気代：6000円
・ガス代：6000円
・水道代：3000円
・通信費：1万円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
1人だけで頑張っている気がして……今回紹介する神奈川県在住28歳女性は「食費」の節約で失敗してしまいました。
「もともと自分1人で住んでいた家で同棲が始まったが、生活費は折半ではなく、これまで通り自分1人で負担していたため金銭的に厳しかった」と節約のきっかけを振り返ります。さらに、節約の努力が報われないばかりか、深く傷ついてしまう出来事が待ち受けていました……。
「当時付き合って同棲していた彼氏に『節約ごはん』を作って用意していたが、彼氏の親が作るごはんと比べられてしまい、あまり喜んでもらえなかった」
女性は「節約して努力したのに、理解してもらえず、1人だけで頑張っている気がして寂しい気持ちになった」と落胆しているようです。
そして、「誰かのためであったり、自分1人で抱え込む必要のなかったりする節約は、誰かに相談し、正直な状況を伝えることは大事だと思った」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)