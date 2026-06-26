「やばい」畑芽育、そばかすメイク＆美太もも見せの姿に反響「えげつない可愛さ」「びっくりしました」
タレントで俳優の畑芽育さんは6月25日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『Ray』（主婦の友社）でのオフショットを公開しました。
【写真】畑芽育、雑誌撮影中の美しいオフショット
投稿でも触れている“そばかすメイク”を確認できます。
コメントでは「Rayさんの撮る芽育ちゃんはかわいさの中に大人っぽさみたいな感じでだいすきなの！！！」「もう可愛すぎてやばい」「浴衣姿ちょーーぜつ可愛くてびっくりしました」「天才すぎるまじで結婚しよ」「そばかすたべたい」「可愛すぎて元気出る」「えげつない可愛さしてる」など、絶賛の声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】畑芽育、雑誌撮影中の美しいオフショット
かわい過ぎるオフショットに反響畑さんは「Rayオフショ そばかすつけてもらったよ、懐かしい気持ち」とつづり、6枚の写真を公開。前半の写真では、青いギンガムチェックのセットアップを着用し、ミニ丈のボトムスからはすらりとした美しい太ももをのぞかせています。さらに、白地に大きな花柄があしらわれた涼しげな浴衣姿も披露。編み込みヘアとの相性も抜群です。5、6枚目のアップショットでは、
投稿でも触れている“そばかすメイク”を確認できます。
妖精のような表紙6月18日には「『Ray』8月号の表紙を務めさせていただきました」とつづり、表紙カットを公開した畑さん。花柄のノースリーブにバブーシュカを合わせたスタイリングで、とてもかわいらしいです。ファンからは「わ〜〜〜可愛すぎる〜〜〜！！」「妖精さんみたいに可愛いです」「エモエモでちょっとレトロな雰囲気でめちゃくちゃ可愛い」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)