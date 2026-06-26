カイロソフトは、創業30周年を記念したプレゼントキャンペーンを開催することを発表した。応募締切は7月31日まで。

【画像あり】倉庫奥深くに入ったものから貴重なROMも……？ プレゼント内容

同社にとって6年ぶり3度目となる大規模キャンペーンで、非売品を含むオリジナルグッズが計111名に当たる内容となっている。賞品はA～Gの7コースが用意される。

「A：カイロスピナー」（非売品）は10名様向けで、カイロくんの頭がくるくる回る仕様。「B：カイロくん文鎮フィギュア」（非売品）も10名様向けで、ブックストッパーとしても利用可能なずっしりとした重量感が特徴となっている。

「C：ぬいぐるみセット」は15名様向けで、カイロくん、ワイロくん、ソフ子姫の3体セット。「D：ペーパー福袋」は30名様向けに、トイレットペーパー、マスキングテープ、画集の3点セットを用意。画集はvol.1～3からランダム1冊で、カイロ画伯のサイン入りとなる。

「E：ナイスコーデコース」は10名様向けで、パーカー、キャップ、ショルダーバッグ、Tシャツ、ヘアゴムの5点セット。「F：タオルコース」は30名様向けに、粗品タオル、プールタオル、タオルハンカチの3点セットを用意する。

最もプレミアムな「G：ワイロくん福袋」は6名様向けで、イベント配布の非売品アイテムやカイロソフティ直筆ミニ色紙など、6万円相当のアイテムが含まれる。フロッピーには幻のiアプリ「ゲームショップ物語2」のROMファイルやカイロくんブロマイドファイルなどが収められている。

応募方法は、7月2日と7月23日配信のメールマガジンにて案内される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）