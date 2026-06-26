【2026球宴ファン投票】6月26日の中間発表 中日・松山、かつてのチームメイトを抜いてセ抑え投手部門3位に浮上！
日本野球機構（NPB）は26日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
セ・リーグの抑え投手部門では松山晋也（中日）がマルティネス（巨人）を抜いて3位に浮上。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
279,215 山野太一（ヤクルト）
261,325 高橋遥人（阪神）
117,286 金丸夢斗（中日）
＜中継投手＞
419,045 大勢（巨人）
266,128 星知弥（ヤクルト）
88,889 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
485,763 キハダ（ヤクルト）
226,055 岩崎優（阪神）
182,116 松山晋也（中日）
＜捕手＞
304,627 古賀優大（ヤクルト）
268,865 坂本誠志郎（阪神）
222,583 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
520,597 大山悠輔（阪神）
249,531 オスナ（ヤクルト）
195,779 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
406,521 中野拓夢（阪神）
277,980 牧秀悟（DeNA）
195,186 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
617,030 佐藤輝明（阪神）
258,806 武岡龍世（ヤクルト）
153,386 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
400,110 長岡秀樹（ヤクルト）
362,268 村松開人（中日）
213,926 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
654,779 森下翔太（阪神）
362,414 細川成也（中日）
361,883 増田珠（ヤクルト）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
264,649 伊藤大海（日本ハム）
184,212 平良海馬（西武）
137,619 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
300,118 鈴木昭汰（ロッテ）
251,042 甲斐野央（西武）
247,448 田中正義（日本ハム）
＜抑え投手＞
320,441 マチャド（オリックス）
312,185 横山陸人（ロッテ）
244,553 柳川大晟（日本ハム）
＜捕手＞
403,910 田宮裕涼（日本ハム）
246,669 若月健矢（オリックス）
172,552 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
480,444 清宮幸太郎（日本ハム）
367,307 ネビン（西武）
275,515 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
379,337 小川龍成（ロッテ）
325,934 太田椋（オリックス）
250,084 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
517,936 栗原陵矢（ソフトバンク）
289,627 郡司裕也（日本ハム）
192,851 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
302,786 水野達稀（日本ハム）
291,166 友杉篤輝（ロッテ）
215,000 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
546,123 万波中正（日本ハム）
480,579 西川史礁（ロッテ）
422,024 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
499,452 レイエス（日本ハム）
343,002 柳田悠岐（ソフトバンク）
213,622 ポランコ（ロッテ）