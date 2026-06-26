日本野球機構（NPB）は26日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

セ・リーグの抑え投手部門では松山晋也（中日）がマルティネス（巨人）を抜いて3位に浮上。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

279,215 山野太一（ヤクルト）

261,325 高橋遥人（阪神）

117,286 金丸夢斗（中日）

＜中継投手＞

419,045 大勢（巨人）

266,128 星知弥（ヤクルト）

88,889 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

485,763 キハダ（ヤクルト）

226,055 岩崎優（阪神）

182,116 松山晋也（中日）

＜捕手＞

304,627 古賀優大（ヤクルト）

268,865 坂本誠志郎（阪神）

222,583 坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

520,597 大山悠輔（阪神）

249,531 オスナ（ヤクルト）

195,779 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

406,521 中野拓夢（阪神）

277,980 牧秀悟（DeNA）

195,186 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

617,030 佐藤輝明（阪神）

258,806 武岡龍世（ヤクルト）

153,386 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

400,110 長岡秀樹（ヤクルト）

362,268 村松開人（中日）

213,926 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

654,779 森下翔太（阪神）

362,414 細川成也（中日）

361,883 増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

264,649 伊藤大海（日本ハム）

184,212 平良海馬（西武）

137,619 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

300,118 鈴木昭汰（ロッテ）

251,042 甲斐野央（西武）

247,448 田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

320,441 マチャド（オリックス）

312,185 横山陸人（ロッテ）

244,553 柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

403,910 田宮裕涼（日本ハム）

246,669 若月健矢（オリックス）

172,552 海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

480,444 清宮幸太郎（日本ハム）

367,307 ネビン（西武）

275,515 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

379,337 小川龍成（ロッテ）

325,934 太田椋（オリックス）

250,084 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

517,936 栗原陵矢（ソフトバンク）

289,627 郡司裕也（日本ハム）

192,851 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

302,786 水野達稀（日本ハム）

291,166 友杉篤輝（ロッテ）

215,000 村林一輝（楽天）

＜外野手＞

546,123 万波中正（日本ハム）

480,579 西川史礁（ロッテ）

422,024 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

499,452 レイエス（日本ハム）

343,002 柳田悠岐（ソフトバンク）

213,622 ポランコ（ロッテ）