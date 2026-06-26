「お前、ふざけんな」ついにピッチに立った長友佑都が“厳しい言葉”を贈ったのは…「なんでそんなことを考えてたんだ」【W杯】
［北中米W杯グループステージ第３節］日本 １−１ スウェーデン／６月25日／ダラス・スタジアム
「もう４年間このためにやってきたので、本当に興奮しましたね」
１−１で引き分けたスウェーデン戦の75分、左ウイングバックに投入され、ついに５大会連続出場を飾った長友佑都は、感慨深げにそう語った。
「やっぱりワールドカップでしか味わえないこの瞬間をまた味わうことができて、非常に嬉しいのと、あとは本当にたくさんの仲間もそうだし、家族もサポーターも含めてたくさんの方に支えられてここまで来られたので、まずは感謝したいなと」
４年前、カタールW杯で敗退した時には、現役引退も頭をよぎった。その時の自分には、こんな言葉を贈った。
「お前、辞めなくてよかったなと。なんでそんなことを考えてたんだ。ふざけんなということを４年前の自分に（言いたい）。こんな素晴らしい景色がまた見られるなんて。４年前は思ってもみなかった」
39歳の鉄人は「また改めてここを目指してきて、４年間の苦しいこと多かったですよ、正直。挫折しそうなそうな時もありましたけど、信じて本当にたくさんの人に支えられてここまで来られて、まずは非常に嬉しいです」と喜びを噛みしめた。
その表情には、この４年間の努力を凝縮させたような達成感が漂っていた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
「もう４年間このためにやってきたので、本当に興奮しましたね」
１−１で引き分けたスウェーデン戦の75分、左ウイングバックに投入され、ついに５大会連続出場を飾った長友佑都は、感慨深げにそう語った。
「やっぱりワールドカップでしか味わえないこの瞬間をまた味わうことができて、非常に嬉しいのと、あとは本当にたくさんの仲間もそうだし、家族もサポーターも含めてたくさんの方に支えられてここまで来られたので、まずは感謝したいなと」
４年前、カタールW杯で敗退した時には、現役引退も頭をよぎった。その時の自分には、こんな言葉を贈った。
39歳の鉄人は「また改めてここを目指してきて、４年間の苦しいこと多かったですよ、正直。挫折しそうなそうな時もありましたけど、信じて本当にたくさんの人に支えられてここまで来られて、まずは非常に嬉しいです」と喜びを噛みしめた。
その表情には、この４年間の努力を凝縮させたような達成感が漂っていた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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