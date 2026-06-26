「とにかくよく走る」日本とドローのスウェーデン指揮官が脱帽「本当に難しい相手だった」【W杯】
2026年６月25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップのグループF最終節で、日本代表と１−１で引き分けたスウェーデン代表は、３位で決勝トーナメント進出を決めた。
試合後、グレアム・ポッター監督は「試合全体を通じてほぼ妥当な結果でした。後半はどちらかというと私たちの方が少し良かった」と試合を総括。そのうえで、日本代表の“献身”に脱帽していた。
「本当に難しい相手だった。非常に組織的で、個々の選手の能力も高い。しかし同時に、チームとしての献身性があり、とにかくよく走る。簡単には崩させてくれません。厳しい試合になると予想していましたが、まさにその通りでした。だからこそ、今日の自分たちのチームを誇りに思います。良いゲームができたと思います」
グループリーグ突破を果たしたスウェーデンだが、決勝トーナメント１回戦の相手はまだ決まっていない。そのうえでポッター監督は次戦に向けて、次のように話した。
「どこと対戦するにせよ、相手はトップチームであることに変わりありません。それがワールドカップです。これまで歩んできた道を考えれば、私たちはアンダードッグ（格下）でしょう。でも、この舞台に立てることが嬉しいですし、しっかり準備を整え、全力で戦います」
現時点では、決勝トーナメント１回戦でフランスと対戦する可能性が高い。強豪相手に、スウェーデンがどんな戦いを見せるか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
試合後、グレアム・ポッター監督は「試合全体を通じてほぼ妥当な結果でした。後半はどちらかというと私たちの方が少し良かった」と試合を総括。そのうえで、日本代表の“献身”に脱帽していた。
「本当に難しい相手だった。非常に組織的で、個々の選手の能力も高い。しかし同時に、チームとしての献身性があり、とにかくよく走る。簡単には崩させてくれません。厳しい試合になると予想していましたが、まさにその通りでした。だからこそ、今日の自分たちのチームを誇りに思います。良いゲームができたと思います」
グループリーグ突破を果たしたスウェーデンだが、決勝トーナメント１回戦の相手はまだ決まっていない。そのうえでポッター監督は次戦に向けて、次のように話した。
現時点では、決勝トーナメント１回戦でフランスと対戦する可能性が高い。強豪相手に、スウェーデンがどんな戦いを見せるか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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