サッカー元日本代表の北沢豪氏（57）が26日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと戦う日本のキーパーソンを挙げた。

日本は後半11分、ゴール前のパスワークから堅守を崩して先制した。MF堂安律がFW上田綺世とのパス交換から、ダイレクトでDFライン裏へ絶妙なパス。走り込んだMF前田大然がGKとの1対1を制して決めた。直後の後半17分、FWエランガにミドルシュートを決められ追いつかれたが、猛攻をしのいで1−1でタイムアップ。F組を2位で通過した。29日（日本時間30日）の決勝T1回戦では、ブラジルと戦う。

キーパーソンを問われた北沢氏は、鎌田大地、田中碧、佐野海舟のMF3人を挙げた。「1人じゃないのかよ？って感じですね」。自虐的に話しながらも、「中盤の対決を制することができたら、優勢に試合を進めていけるんではないかなと考えている」と分析した。

日本の基本戦術は3−4−2−1。ボランチには、主にこの3人が代わる代わる入って戦ってきた。この日のスウェーデン戦を振り返り、北沢氏は「今回の試合で田中選手がめちゃめちゃ調子良かった」と称賛。「佐野は働きすぎて、ちょっと休ませたと。けど、外せないじゃないですか。ゲームをコントロールする鎌田もいないと困る」とし、「この3人が機能したら、日本の方が試合を優位に進めていけます」と予想した。

具体的には「何が起こるかというと、FWの選手たちにいいボールが入ってくる」と解説した。「この選手たちがいい状態であれば、上田（綺世）とか、中村（敬斗）だったりとかにいいタイミングでパスを送ることができるので、攻撃の回数は増えるんじゃないか」。過去のブラジル戦では、ボールを支配されるパターンが多いが、「それだけボールを持てる時間ができる、ブラジル戦になるんじゃないかな」とも見通した。

3人の中でも、田中を再三にわたり絶賛。「田中さん、何人いるんだ？というくらい、スウェーデン戦に出てきていましたから。あの活動量は、いろんなところでブラジルの好機をつぶせることにもなる」と期待していた。