2児の母・柳原可奈子、娘たちの“大好物”いっぱいの手作りごはんを披露「彩りや栄養バツグン」「料理上手ですね」
2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が24日、自身のインスタグラムを更新。娘たちの“大好物”を作った夜ごはんを披露した。
【写真】「彩りや栄養バツグン」柳原可奈子が公開した、娘たちの“大好物”いっぱいの手作りごはん
柳原は「今日は娘たちの大好物晩ごはんでした」と、食卓に並んだメニューの写真を投稿。この日の献立は、ブロッコリーとひよこ豆のメンチカツ、冷製とうもろこしポタージュ、枝豆、しらす納豆というバラエティ豊かで栄養満点な品々をラインアップ。
調理の裏側についても触れ、お気に入りのピーラーが「毎年この季節に大活躍」していることや、メンチカツは「ひよこ豆と刻んだ生のブロッコリー、玉ねぎ、合挽肉を混ぜて作りました」とこだわりを解説し、「やっぱり揚げ物はよく食べてくれる!!（私も!!笑）」とちゃめっ気たっぷりにつづった。
さらに、衣作りのバッター液には「アロウカナという青い殻の卵！を入れてみました。幸せを呼ぶんですって」と明かし、「お買い物で新しいものと出会うと楽しくなるね〜」と日々の暮らしを楽しむ母の顔をのぞかせた。
コメント欄には「彩りや栄養バツグン」「料理上手ですね」「完璧すぎ」「美味しそう」「優しいお母さん」などの声が寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子女児、22年11月に第2子女児を出産。長女は脳性まひであることを公表しており、今春に特別支援学校の小学部に入学したことを報告している。
【写真】「彩りや栄養バツグン」柳原可奈子が公開した、娘たちの“大好物”いっぱいの手作りごはん
柳原は「今日は娘たちの大好物晩ごはんでした」と、食卓に並んだメニューの写真を投稿。この日の献立は、ブロッコリーとひよこ豆のメンチカツ、冷製とうもろこしポタージュ、枝豆、しらす納豆というバラエティ豊かで栄養満点な品々をラインアップ。
調理の裏側についても触れ、お気に入りのピーラーが「毎年この季節に大活躍」していることや、メンチカツは「ひよこ豆と刻んだ生のブロッコリー、玉ねぎ、合挽肉を混ぜて作りました」とこだわりを解説し、「やっぱり揚げ物はよく食べてくれる!!（私も!!笑）」とちゃめっ気たっぷりにつづった。
コメント欄には「彩りや栄養バツグン」「料理上手ですね」「完璧すぎ」「美味しそう」「優しいお母さん」などの声が寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子女児、22年11月に第2子女児を出産。長女は脳性まひであることを公表しており、今春に特別支援学校の小学部に入学したことを報告している。