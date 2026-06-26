日本ラグビー協会の学校訪問事業で、元日本代表主将の菊谷崇氏（46）、女子日本代表の松田凜日（24）、松村美咲（21＝ともに東京山九フェニックス）の3人が6月26日、東京都の新宿区立富久小を訪問した。

小学生向けのラグビー普及プログラム事業の一環として、7月18日にネーションズチャンピオンシップの日本代表―フランス代表戦が行われるMUFGスタジアムがある新宿区の小学校を訪問。ラグビーの歴史、精神などを講義したあと、6年生40人の児童とボールを使ったゲームで交流した。

宮崎県の高鍋町スポーツ教育振興アドバイザーを務めるなど、普及・教育事業を積極的に行ってきた菊谷氏は、軽妙なトークで児童をすぐに引きつけた。ワールドラグビー（WR）が掲げる5つのコアバリュー「品位・情熱・結束・規律・尊重」を丁寧に説明。「まず楽しさを感じてもらわないと。それにプラス、相手へのやさしさを考えてもらえるように」と全体のテーマを設定した。

約1時間半の交流を終えた児童は、3人の講師とも打ち解け、楽しそうに記念撮影に収まった。初めてラグビーボールに触ったという6年1組の河野稟乃さんは「楽しかった。ラグビーはぶつかり合いがあるので、結束が大事」と笑顔。両親とテレビ観戦したことはあるが、「（フランス戦に）絶対、行きたい！日本代表を応援したい」とスタジアムで応援するつもりだ。

6年2組の相原健人さんは、小2から取り組む野球では4番バッターを務める。「ラグビーは強い心が必要。タックルの痛さを我慢して勝たないといけない。凄いなと思う」と野球との違いを感じた。フランス戦も「もちろん見に行きたい。トライを選手と一緒に喜びたい」と目を輝かせた。

女子日本代表の松田、松村の2人は、正確で長いスクリューパスやキックを披露。ゲームにも児童と一緒に参加した。訪問事業には、まだ慣れていないが「女子ラグビー普及のためにも、またやりたい」と松田。2028年ロサンゼルス五輪（7人制）でのメダル獲得、29年W杯（15人制）8強入りの目標へ、意を強くしていた。