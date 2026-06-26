お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が24日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）に出演。たこ焼きに入っていると許せないものを明かした。

同番組では、たこ焼きの有名チェーン店を特集。その中でチーズ入りの商品が紹介されると、黒田は「絶対イヤや。なんで入れるねん」とバッサリ。2児の父でもあるMCの「ナインティナイン」矢部浩之は「いやお前、子供がもうちょっとしたら（大きくなったら）、チーズはマストやで」と諭した。

しかし現在1歳長女を子育て中の黒田は「“出て行け”って言う」ととぼけ、この日ゲスト出演したタレント・松嶋尚美に向かって「同郷なんですよ、東大阪なんです。子供の時にな、オカンが作ったやつにチーズなんか入ってたか？」と質問した。

すると松嶋は「入ってたよ、チーズ＆サラミセットや」とニヤリ。黒田は「お前が生まれた時、東大阪にチーズは入って来てない」とツッコんだが、「黒田家のたこ焼きは？」と聞かれると、幼少期の貧しいエピソードで知られる黒田は「たこ焼きなんかしてへん。粉もない、鉄板もない。そんなもん、想像や」と笑いを誘っていた。