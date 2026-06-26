元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。入団時はこんな結果を残すと思わなかったPL学園の後輩の名前を挙げた。

PL学園時代には「プロに行くと思わなかった」と振り返ったのが1学年後輩の宮本慎也氏だった。

「彼は1歩1歩階段を上っていくタイプ。野村（克也）監督のところに入ったこともよかった」と、プリンスホテルから1994年ドラフト逆指名で選んだ球団がヤクルトだったことで道が拓けた。

「そこで教育を受けて1歩1歩成長した。もちろん守備はうまかったけど2000安打打つとは思わなかった」と振り返った。

宮本氏にとって中西太氏（当時ヤクルト打撃アドバイザー）との出会いが大きかったという。

「基本のアウトコースのボールをしっかり叩くという打ち方、引きつけて打つことを徹底的に教わったのがよかった」と指摘した。

2000安打を打つ選手に共通しているのは「ケガしないこと」だという。

「彼（宮本氏）もショートという運動量の多いところであれだけの数字を残すって並大抵のことじゃできない」と称賛した。